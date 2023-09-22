انت الان تتابع خبر جوزك هيرجع عريس ويموت عليكي.. امزجي القرنفل مع زيت الزيتون وضعية كل ليلة قبل النوم علي هذه المنطقة من جسمك والنتيجة التي ستظهر على جسمك غير متوقعة..!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبحث الكثير من النساء عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والحفاظ على البريق في نفس الوقت. ومن بين المكونات الهامة التي يمكن استخدامها للحفاظ على صحة الشعر والبريق هي القرنفل وزيت الزيتون. يعتبر القرنفل من المكونات الهامة جداً سواء على الجسم أو الشعر، ويمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون. ويعد زيت الزيتون أيضاً من المرطبات القوية جداً سواء لصحة الجسم أو الشعر.

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة، يتم خلط كمية من زيت الزيتون مع بضع حبات من القرنفل في مقلاة على نار هادئة، ويتم تحريك المزيج بشكل مستمر. بعد ذلك، يتم ترك المزيج ليبرد ويصفى، ويمكن استخدامه على البرشة والشعر يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جداً للشعر، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد في تقوية الجذور وتحسين النمو.

ويعتبر زيت الزيتون من المرطبات القوية جداً للشعر، حيث يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية مفيدة للشعر، ويساعد في تقوية الشعر وحمايته من التلف.

الخطوات

يتم تحضير هذه الوصفة بإحضار عيدان من القرنفل وطحنها جيداً، ثم يضاف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وتخلط المكونات جيداً بعد ذلك، يتم إضافة ملعقة صغيرة من النشا ويتم التقليب حتى يتجانس المزيج يتم وضع هذه الوصفة على الشعر، وخاصةً الفروة، من الجذور حتى الأطراف.

تتم ترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسلها جيداً. يمكن استخدام هذه الوصفة على البرشة والجسم أيضاً. بعد استخدام هذه الوصفة، سوف تحصلين على نتائج مدهشة خلال شهر واحد. يمكن استخدام هذه الوصفة بسهولة في المنزل لتحسين صحة الشعر وإضفاء البريق عليه. كما يمكن استخدامها أيضاً على الجسم والبرشة.