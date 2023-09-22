انت الان تتابع خبر انتبه فورا.. علامات على اليدين تشير إلى تطور السكري خذوا حذركم منها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يسبب مرض السكري تغيرات في جلد اليدين، وبالتالي يمكن للشخص أن يعرف بصرياً ما إذا كان مستوى السكر في دمه مرتفعًا أم لا.

ووفقًا لصحيفة Daily Express، استنادًا إلى بيانات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن ظهور تغيرات مميزة على جلد اليدين يشير إلى حالة مقدمة للسكري أو إلى إصابة فعلية بالسكري.

عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا، يشعر الشخص بأن جلد الجانب الخلفي لراحة اليد "مشدود" وكأنه مغطى بطبقة من الشمع، مما يجعل من الصعب عليه ثني أصابعه.

ويشير خبراء الأكاديمية إلى أن تجاهل هذه الحالة لفترة طويلة يؤدي إلى الشعور بوجود "حصى" في نهايات الأصابع.

ويوضح الخبراء أن التغيرات الجلدية والتشوهات يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتظهر أيضًا على اليدين والساعدين. وعند لمس الجلد المصاب، يبدو مثل قشر البرتقال. كما يمكن أن يشير ظهور نتوءات صلبة صغيرة تشبه حب الشباب إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. ومع تطور المرض، يمكن أن تتحول هذه النتوءات إلى مناطق متورمة صلبة ذات لون أصفر أو أحمر أو بني.