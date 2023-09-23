انت الان تتابع خبر زوجها مدرس لكن ما عندوش طولة بال أبدًا.. أجبرها على الخروج للشارع منتصف الليل بملابس خادشة لممارسة هذا الشيء.. لن تتخيل كيف انتقمت منه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - «الرجل اللى مش بيحافظ على مراته وعياله ميستاهلش إنهم يعيشوا معاه».. هكذا قالت ربة منزل أمام محكمة الأسرة، عبر دعوى خلع أقامتها ضد زوجها.



وذكرت المدعية، في صحيقة الدعوى، أنها تعيش مأساة حقيقية مع زوج لا يعرف الأصول أو التعامل مع زوجته وأبنائه، ورغم أنه معلم أجيال.



وقالت: «اعتدى على بالضرب وطردنى في الشارع، في منتصف الليل، بملابس النوم أنا وأبناءه الثلاثة، فلم يراع حرمه بيت ولا زوجة».



وتابعت: «تزوجت منذ 12 عاما من مدرس زواجا تقليديا، وأنجبت منه 3 أطفال، 10سنوات و8 سنوات و6 سنوات» وكان يعامل أولاده بقسوة ويقلل من شأنهم أمام الأقارب والجيران، ما جعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم، إضافة إلى معاملتى أسوأ معاملة».

وأضافت المدعية: «فى البداية تحملت ما ارتكبه في حقى من أجل أبنائى، لكننى أخطأت عندما عشت معه هذه السنوات، ومع زيادة تطاوله على قررت الانفصال وطلبت منه الطلاق بعد أن طردنى في منتصف الليل، ورفض تطليقى قائلا: «بينى وبينك المحاكم»، إضافة إلى رفضه الإنفاق علىّ وحرمان أطفاله من كل شىء».



وقالت المدعية: «زوجى بيعمل حساب لوالدته، ففى بداية التشاجر معى طلبت منها التدخل حتى لا تتفاقم المشاكل، إلا أنها وقفت بجانب ابنها واتهمتنى بأننى سبب في إصابة ابنها بالعصبية».