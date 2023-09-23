انت الان تتابع خبر كوراث دامية ستقلب العالم رأساً عن عقب.. العرافة ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأة ستجعل شعر الرأس يقف من شدة الهول؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت العرافة ليلى عبد اللطيف حدوث كوارث دامية في نهاية العام 2023، حيث توقعت أن تكون الشهور الأخيرة من هذا العام مقلقة وخطيرة على بعض دول العالم، وخاصة لبنان. وأشارت إلى أن أسواق اللحوم والدواجن ستشهد ركودًا بسبب ظهور أمراض تصيب الدواجن، مما دفعها لتحذير الجميع بتخزين الغذاء والدواء.

وذكرت العرافة اللبنانية أن فرنسا ستواجه حالة طوارئ بنهاية العام الحالي، وخاصة في العاصمة باريس. وربطت هذه التوقعات بحدث مؤسف، حيث أشارت إلى أننا سنسمع عن مقتل ملياردير معروف في العالم، وقد يكون هذا الشخص أجنبيًا وليس عربيًا، وستكون وفاته في ظروف غامضة تثير ضجة إعلامية عالمية.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف أيضًا بحدث خطير سيحدث في نهاية عام 2023، حيث أشارت إلى أن العالم سيشهد تفجيرات في أحد المستشفيات، وسيتعرض هذا المستشفى لقصف جوي بواسطة صواريخ في دولة تعاني من آثار الحروب. وأكدت أن هذا الحدث سيكون محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مشيرة إلى أنه سيحدث خارج لبنان.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، توقعت عبد اللطيف أن يتم فرض المزيد من العقوبات الدولية على الحرس الثوري الإيراني، ومن المتوقع أن ترد إيران بإجراءات مماثلة. ومن المتوقع أن تكون روسيا والصين حليفتين لإيران في هذا السياق.

ووفقًا لتوقعات عالمية في مجال الفلك، ستتعرض إحدى أكبر المصارف العالمية لفضيحة كبيرة ستؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية هائلة، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاسها وإغلاقها فيما بعد.

وزعمت عبد اللطيف أيضًا أن بعض السجون في دولة مجهولة ستكون خالية من السجناء بسبب مشاكل في توفير الطعام والمواد الغذائية.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن اليابان ستشهد كارثة طبيعية قادمة ستؤدي إلى مئات الضحايا وتسبب أضرارًا جسيمة في بنية البلاد. ولكنها لم تكتف بالتنبؤ بالأحداث على الأرض فحسب، بل أشارت أيضًا إلى أن الأنظار ستتجه نحو كوكب المريخ حيث سيحدث حدثًا مؤسفًا سيثير قلق العالم ويدفع ببعض الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهته.