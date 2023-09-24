انت الان تتابع خبر موجة قاسية من الأمطار الغزيرة ستجرف مصر وتمحيها من الخارطة.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف وتحذير عاجل على الجميع معرفته قبل أن يقع الفأس في الرأس!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بدأ اليوم 23 سبتمبر، فصل الخريف رسميا، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية. يستمر هذا الفصل لمدة 3 أشهر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر. يعتبر فصل الخريف فصلًا انتقاليًا حيث ينتهي حرارة ورطوبة الصيف وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض والأمطار بالهطول. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من زيادة معدلات سقوط الأمطار في حالة تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على السواحل الشمالية.

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تمر بمنخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، مما يساهم في تكوين السحب والعواصف الرعدية. ويمكن أن تتسبب هذه العوامل في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج في مناطق متفرقة من شمال مصر وبعض مناطق سيناء.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تأثر المناطق الجنوبية بامتداد منخفض السودان الموسمي، والذي من المتوقع أن يتسبب في سقوط أمطار غزيرة في فصل الخريف هذا العام. تشمل هذه المناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء. وأوضحت الهيئة أن فرص تشكل السيول تزيد في المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

من جهة أخرى، يتميز فصل الخريف بعودة اعتدال درجات الحرارة، حيث تنخفض الحرارة تدريجياً وتصبح أكثر ملائمة للأنشطة الخارجية والتنزه في الطبيعة.

وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، يتميز مناخ فصل الخريف دائمًا بدرجات حرارة معتدلة. ومع ذلك، قد تشهد بعض المناطق ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة العظمى خلال النصف الأول من الفصل.

وتكون الشبورة المائية، التي تصل أحيانًا إلى حد الضباب، شائعة في أيام الاستقرار الجوي، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية في مصر مستقرة تمامًا، مع تحسن في درجات الحرارة في جميع محافظات البلاد.

وأشار إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في الطبقات العليا من الجو، مما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الصباح.

وأكد غانم أن هذه السحب ستحجب جزءًا من أشعة الشمس وتلطف الأجواء بشكل كبير، مما يقلل من الاحساس بالرطوبة ويجعلنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة. ومع ذلك، ستشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالي ومحافظات الصعيد أجواء حارة خلال فترات الظهيرة وشدة أشعة الشمس، بينما ستشهد المناطق الجنوبية في جنوب الصعيد وجنوب سيناء أجواء شديدة الحرارة.

فيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك ثلاث ظواهر يتوقع حدوثها اليوم:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت، فمن المتوقع أن تكون حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي الليل، ستكون الأجواء لطيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.