الكارثة لم تنتهِ بعد وماحدث في المغرب قطرة من بحر.. العراف ميشال حايك يصعق الجميع بنبوءة مرعبة

انت الان تتابع خبر الكارثة لم تنتهِ بعد وماحدث في المغرب قطرة من بحر.. العراف ميشال حايك يصعق الجميع بنبوءة مرعبةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -بعد أن انتشرت توقعاتها الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقوع زلزال مدمر في المغرب، قامت الفلكية اللبنانية ميشال حايك بإصدار مجموعة جديدة من التوقعات بشأن الزلازل.

وفيما يتعلق بالزلازل والهزات الأرضية، توقعت ميشال حايك خلال مقابلة في برنامج "كتير هلقد" ما يلي: سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة. توقعت حايك أيضًا تغير المعادلات المرتبطة بالزلازل، وأن الحديث عن "تنفس الأرض" بعد زلزال تركيا مجرد كلام وهذا يعتبر جرس إنذار. أشارت أيضًا إلى أننا سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، وبعضها لن يشبه ما حدث في السابق وستكون لها تأثيرات أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوة ارتداد الهزات عالية، وستحدث هزات صغيرة تؤثر بشكل كبير. وتوقعت حايك أيضًا حدوث 31 هزة أرضية في المنطقة، بالإضافة إلى ما يسمى "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

وتنبأت حايك بظواهر طبيعية غريبة مثل ظهور نوع جديد من الشتاء الذي لم نشهده من قبل لفترة طويلة وتساقط الثلوج والحجارة، والفيضانات، والكسوف والخسوف المتسارعة، وسقوط أجسام من الفضاء. وأشارت إلى أن الكوكب يتجدد بنفسه وكأنه يخلق من جديد. وعلقت أحد الحسابات على تويتر على هذه التوقعات قائلة: "حسب ميشال حايك، يبدو أننا نعيش أيامنا الأخيرة".