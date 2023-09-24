انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية كاميرا سرية تكشف حقيقة صادمة في حمام السيدات بالكويت.. وحكم قاضٍ صاعق يجعل الكويتي والمقيمين ينهارون بشدة بالبكاء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت حادثة اكتشاف كاميرا هاتف داخل حمام للنساء في الكويت جدلاً واسعاً. وقد تم العثور على الكاميرا في أحد البنوك بمحافظة الفروانية، مما أثار استياء وغضب العديد من النساء.

تداول مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر لحظة اكتشاف الكاميرا التي كانت مخبأة بطريقة ذكية وماكرة. وقد تسبب هذا الاكتشاف في ضجة كبيرة واستنكار عام. تم وضع هذه الكاميرا في الحمام بهدف التجسس على النساء، وهو أمر غير مقبول تماماً. وقد قامت المواطنة التي اكتشفت الكاميرا بتقديم شكوى ضد البنك في مخفر الفردوس.

تحذر صحيفة "المجلس" الفتيات من وجود كاميرات مخفية في الحمامات العامة، وتنصحهن بأخذ الحيطة والحذر والابلاغ عن أي حالة مشابهة.

في أعقاب هذه الحادثة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم القبض على شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، وذلك بعد أن وضعا هاتف محمول في دورة المياه المخصصة للسيدات في أحد البنوك. وقد تم تحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في الكويت بأن المتهمين وضعا هاتفاً نقالاً في دورة المياه المخصصة للنساء، وهو أمر يعتبر انتهاكاً لخصوصية الأفراد ويعرض المرأة للتجسس والاعتداء على حقوقها.

تم تسجيل قضية تحت رقم 2023/145 في محكمة جنح الفردوس، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما. يواجه المتهمان تهمًا قانونية خطيرة تتعلق بانتهاك القانون والإضرار بالآخرين. وسيتم تقديمهما للمحاكمة للنظر في الأدلة والشهادات المقدمة ضدهما.