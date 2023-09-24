انت الان تتابع خبر اطنان من الذهب ستنقلك من الفقر المضني إلى الثراء الفاحش.. ابتكار طريقة سريعة وسهلة لاكتشاف اماكن الكنوز والذهب !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توصل علماء بجامعة بطرسبرغ الروسية إلى تقنية جديدة لتحديد عمر معدن البيريت باستخدام نسبة تركيز الهيليوم. وتعتبر هذه التقنية مفيدة في اكتشاف مواقع الذهب بشكل أسرع.

أكدت الأستاذة أولغا ياكوبوفيتش، أستاذة قسم الكيمياء الجيولوجية في الجامعة، أن هذه الطريقة يمكن تطبيقها في تحديد وقت تكوين البلاتين والذهب والبيريت. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الاكتشاف الأولي للهيليوم عالي التركيز في البيريت في اكتشاف معادن جديدة في مناطق مختلفة بتكلفة منخفضة. وقد تم اختبار التقنية الجديدة في مناطق جبال الأورال والشرق الأقصى، وأظهرت دقة تحديد عمر المعدن تصل إلى 95%، وهي نسبة مقبولة في التنقيب الميداني الروتيني.

ويتطلب تحديد عمر المعدن أخذ عينة صغيرة واستخدام مطياف الكتلة الذي تم تطويره بواسطة العلماء لقياس نسبة تركيز الهيليوم واليورانيوم والثوريوم. ويمكن مقارنة عمر المعدن بعصور تطور الأرض، ومن ثم يمكن استنتاج احتمال وجود المعادن.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية تحديد عمر المعادن باستخدام نسبة تركيز الهيليوم اقترحها الفيزيائي البريطاني رذرفورد في بداية القرن العشرين. وقد تم استخدام هذه الطريقة في الماضي في المعادن الغنية باليورانيوم، ولكن تبين لاحقًا أنها غير فعالة. وفي الثمانينات من القرن الماضي، تم استخدام هذه الطريقة مرة أخرى في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، في هذه المرة، كان هدفنا هو تحديد الوقت الذي تم فيه تبريد المادة إلى درجة حرارة ما بين 70 و200 درجة مئوية، بدلاً من تحديد العمر. وقد فتح هذا الاكتشاف الجديد الباب أمام إمكانية قياس توقيت تكوين الجبال وعمليات التآكل التي تعرضت لها.