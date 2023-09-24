انت الان تتابع خبر اتحداكي ترميه تاني “هتبقى مليونير بغمضة عين التلفزيون القديم كنز في بيتك لو عندك هتبقى أغني الأغنياء تعالي اعرفك ازاي تستخرجيه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - التلفزيون والأدوات الإلكترونية مثل هواتف المحمول والكمبيوتر هي أساس للاستمتاع وقضاء وقت ممتع للكبار والصغار في العائلة. ومع مرور الوقت، يتلف التلفاز ويصبح قديمًا وغير قابل للتعديل. ومن المؤسف أن الكثير من الأشخاص لا يدركون قيمته ويرمونه، في حين أنه يحتوي على قطع مهمة جدًا وذات أسعار مرتفعة يمكن استخراجها واستخدامها في صناعة أشياء جديدة أو إعادة تدويرها.

تحتوي التلفزيونات القديمة على قطع هامة يمكن استخدامها لصناعة صواعق كهربائية. تشمل هذه القطع لمبات LED والترانز. وفيما يلي طريقة استخدام هذه القطع:

1. باستخدام أدوات الكهرباء، يتم فك الإطار الخارجي للتلفزيون.

2. يتم استخدام جهاز الهوت اير لاستخراج الضغط العالي.

3. يتم استخراج الضغط العالي الذي يعتبر الكنز الذي يتم البحث عنه من بردة التلفزيون.

4. يتم استخدام جهاز آخر لاستخراج بردة التلفزيون واستخلاص الضغط العالي منها.

5. يتم تسخين قاع كل جهاز على حدة لاستخراج الجزء المطلوب.

6. يتم استخدام القطعة الأولى لصنع جهاز إشعال كهربائي.

7. يتم توفير مصدر للطاقة من خلال محول مصباح وتوصيله بسلك كهربائي في الفتحة الداخلية للتلفزيون.

8. يتم استخدام الفتحات المتوفرة في التلفزيون، والتي تبلغ 4 فتحات، للتوصيل والاستفادة من القطع المستخرجة.

يتم توصيل مشبك 1 ومشبك 4 بمحول الخط العالي التي تم تجهيزه.

يتم تثبيت المحول على العلبة للحصول على جهاز إشعال كهربائي قوي.

ويمكن الاستفادة من الأسلاك والمعادن المتوفرة في التلفزيون عن طريق بيعها واستغلال ثمنها أو تقديمها لأشخاص يعملون في إعادة التدوير للأجهزة الكهربائية.

دور الخبراء في استخراج القطع الثمينة من التلفزيون

يقوم المتخصصون في الأجهزة الإلكترونية بإستخراج القطع الثمينة الهامة من التلفزيون القديم لإنتاج أجهزة هامة باستخدام البردة المتوفرة في التلفزيون بواسطة مجموعة من الأدوات الكهربائية التي تساعد في صنع العديد من الأجهزة.