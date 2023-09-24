انت الان تتابع خبر فضحته كاميرا سريه وكشفت مايقوم به حارس مدرسة بنات.. واولياء الامور يصابون بالذهول والجنون مما كشفته المقاطع المسربة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت المملكة العربية السعودية حادثة مروعة تم تنفيذها بواسطة حارس إحدى مدارس البنات، وقد تم توثيق هذه الجريمة المروعة بواسطة كاميرات المراقبة.

قد تعاون الحارس مع خمسة أشخاص آخرين في تنفيذ هذه الجريمة المروعة، مما أحدث صدمة للجميع. ووفقًا لصحيفة "الوطن"، حاول الحارس التخلص من تهمة سرقة ممتلكات المدرسة عن طريق الإبلاغ عن الجريمة، ولكن تم الكشف عن هذه الحيلة بواسطة كاميرات المراقبة وأثبتت تورطه مع خمسة آخرين في الجريمة.

وفي التفاصيل، خطط الحارس مع المتهمين لسرقة المدرسة وسمح لهم بالدخول من البوابة الخلفية مقابل مبلغ مالي. ثم أبلغ رئيسه في العمل عنهم للتخلص من الشبهة وتبرئة نفسه من التورط في الجريمة.

بدأت شرطة جازان في التحقيق في سرقة ممتلكات المدرسة بعد نقلها إلى موقع آخر، وفحصت الموقع وكشفت تحقيقاتها عن تورط الحارس مع خمسة متهمين آخرين.

كشفت كاميرات المراقبة في منزل أحد جيران المدرسة عن أولوية هذه القضية، حيث تم التعرف على المتهمين ومحتويات السرقة التي تضمنت 45 مكيفًا عاديًا و 20 مكيفًا مركزيًا وأجهزة الكمبيوتر.

أظهرت الكاميرات أن المتهمين دخلوا من البوابة الخلفية بمساعدة الحارس، وأن اثنين من المتهمين كانوا موظفين، أحدهم يعمل بالمندوبية، بالإضافة إلى ثلاثة عاطلين عن العمل.

تم القبض على الأشخاص الستة المتهمين من قبل الشرطة، وبدأت التحقيقات معهم في القضية قبل تحويلهم إلى النيابة العامة.