انت الان تتابع خبر أول حالة في العالم.. إصابة رجل بمرض نباتي يثير حيرة ودهشة العلماء والكشف عن الأعراض التي شعر بها!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم الكشف مؤخراً عن أول حالة من نوعها لرجل يبلغ من العمر 61 عاماً يعاني من مرض "أوراق الفضة"، وهو مرض نادر يثير استغراب العلماء.

تظهر آثار المرض في حنجرة المصاب، وهو ما يعتبر حالة استثنائية لوجود عوامل مسببة للأمراض غير معروفة، وقد يكون هذا تطوراً هائلاً في انتقال الأمراض عبر النباتات.

تعاني المصاب من السعال والبحة في الصوت والإعياء وصعوبات في البلع، وأظهرت الأشعة المقطعية لحنجرته وجود دُمل مليء بالقيح بجانب القصبة الهوائية.

إذا لم يتم علاج المرض بسرعة، فقد يكون قاتلاً. وينتشر هذا المرض الفطري في العديد من النباتات مثل الكمثرى والورود وحتى شجر الورد، حيث يصيب الأوراق والأغصان.

يُعرف هذا الفطر بـ "Chondrostereum purpureum" وفقًا لموقع "ساينس أليرت" العلمي.