معجزة جبارة يبحث عنها الجميع..مشروب طبيعي وفعال 100% يقضي على الكرش ويفرتك والدهون العنيدة تماماً خلال ايام ..جربه اتفرج الفرق المذهل بنفسك

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الرياض - روايدا بن عباس - هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن مشروب يساعد في تسريع عملية فقدان الوزن والتخلص من الوزن الزائد. وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعرفون أهمية شرب الماء، إلا أن هناك مشروبًا سحريًا قد يكون أفضل.

تشتهر بعض المشروبات، مثل الماء والشاي الأخضر، بقدرتها على دعم عملية فقدان الوزن. فالماء يعتبر واحدًا من أهم العناصر الغذائية، كما يساعد على الشعور بالشبع. أما الشاي الأخضر، فيعزز عملية حرق الدهون بشكل فعال. ولكن هناك مشروبًا قد يفوق كل هذه المشروبات في دعم عملية فقدان الوزن بشكل فعال وسريع.

وأكدت دراسة استندت إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة الطبية "Annals of Family Medicine"، أن هناك ارتباطًا وثيقًا وكبيرًا بين انخفاض كمية الماء المستهلكة والسمنة. وهذا يعني أن شرب كميات أكبر من الماء يمكن أن يساعد في عملية فقدان الوزن.

وفي مقال نشرته مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، تحت عنوان "الشراب رقم 1 لفقدان الوزن بحسب الخبراء"، تم الكشف عن أن أي مشروب ساخن يمكن أن يفوق جميع المشروبات الأخرى في دعم عملية فقدان الوزن بسبب خصائصه الفريدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الخبيرة المتخصصة في مجال التغذية، الدكتورة تيريسا بيست، قولها إن شرب ماء الكمون الساخن يدعم عملية خسارة الوزن بشكل فعلي.

وأشارت الخبيرة إلى أنه يمكن تحضير شراب الكمون بسهولة في المنزل عن طريق غلي بذور الكمون المجففة، والتي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين جهاز المناعة وصحة الأمعاء وتقليل الالتهابات وتقلص خطر الإصابة بأمراض السرطان.

وأوضحت الخبيرة بيست أن العديد من الدراسات أظهرت فوائد الكمون في تقليل نسبة الدهون في الجسم، وزيادة معدل الأيض لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في فقدان الوزن.

وأضافت أن وجود عملية "تمثيل غذائي أسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى".

وذكر المقال تجربة سريرية صغيرة شملت 88 امرأة بدينة، حيث تناولت مجموعة تجريبية من النساء الزبادي مع الكمون مرتين يوميا، بينما تناولت المجموعة الضابطة الزبادي بدون كمون.

وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة "National Institutes of Health" أن النساء اللائي تناولن الكمون فقط، انخفض وزنهن بشكل كبير وتراجعت مؤشرات كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون.

وانخفضت مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم وكوليسترول "LDL" (السيئ) وتحسنت درجة التهاب المفاصل، مع زيادة معدلات الكوليسترول الجيد "HDL".

وأضافت الخبيرة بيست أن ماء الكمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال مساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين.

تؤدي زيادة مستوى السكر في الدم إلى تخزين الجلوكوز في خلايا الجسم بنسب تفوق احتياجاتها من الطاقة، مما يؤدي في النهاية إلى تحويلها إلى دهون. هذا ما يشير إليه مقال حديث يتحدث عن الطريقة المثلى لتحضير ماء الكمون.

ويوضح المقال أن الطريقة الأمثل لتحضير ماء الكمون هي بنقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل. وفي الصباح التالي، يتم غلي المزيج لمدة 5 دقائق. وعندما يبرد الماء، يتم تصفيته من البذور. ويمكن تناوله ساخنا أو باردا حسب الرغبة. ويوصي الخبراء بإضافة القرفة لتحسين طعم المشروب.