انت الان تتابع خبر ايام قليلة تفصلنا عن اسوء كارثة عرفتها مصر..العالم الهولندي يخيف الجميع بهذا التوقع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد الهولندي فرانك هوجربيتس لإثارة الجدل مرة أخرى بتنبؤه بحدوث زلزال مدمر جديد، مما أثار الهلع والفزع في الوقت الحالي. ويتوقع أن يكون قوة الزلزال المتوقع 8.5 درجة ريختر، ويعزى سبب حدوثه إلى هندسة الكواكب.

حذر الهولندي فرانك هوجربيتس قبل ساعات قليلة في تنبؤ خطير نشره على صفحته في موقع "اكس" من وقوع زلزال مدمر بقوة 8.5 درجة ريختر في الفترة بين 26 و 28 سبتمبر.

ونشرت الهيئة الجيولوجية "ssgeos"، التي يتبع لها العالم الهولندي، منشورًا أوضحت فيه أن "اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر قد يؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر".