انت الان تتابع خبر خطأ فادح وغير متوقع قامت به شابة سعودية تسبب بطلاقها على الفور وإلزام والدها بإرجاع المهر والتعويض.. تفاصيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم مؤخرًا إلغاء زواج في محكمة الأحوال المدنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد ثلاثة أشهر فقط من عقد القران. قررت المحكمة إعادة المهر والشبكة للعريس الذي طلب الخلع بعد أن حظرته العروس على تطبيق "واتساب".

تلقت محكمة الأحوال المدنية في جدة دعوى قضائية من العريس يزعم فيها أنه قد عقد قرانه على فتاة جامعية وقدم لها مهرًا بقيمة 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى شبكة من الذهب. تم الاتفاق على أن يتم إقامة حفل الزفاف في وقت لاحق، ولكن نشب خلاف بين العروسين تسبب في إلغاء الزواج، وفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ".

بعد أن اعترف العريس أمام المحكمة بأنه استلم الذهب والمهر، تم إصدار قرار بإلغاء الزواج وإعلام العروس بأنها ملزمة بالعدة الشرعية. تم أيضًا إبلاغ الزوج بأن زوجته لم تعد حلالًا له إلا بعد عقد زواج جديد يستوفي جميع الشروط والأركان. وفي دعواه التي قدمها، قال العريس:

"ما ذكره والد العروس من أنني كنت أجلس وأختلي مع عروسي صحيح، ولكن ما ذكره من تكريه لها غير صحيح".

وبعد جلسة المواجهة، وافق العريس على التنازل عن حقه في الزواج مقابل استعادة المهر بالكامل وطقم الذهب الذي تم تسليمه للعروس. طلبت المحكمة من الطرفين الحضور إلى الجلسة وامتثل كل منهما للأمر. سلمت العروس ذهب الشبكة الذي تم تسليمه لها عند عقد النكاح، وتم تحويل مبلغ المهر للعريس عن طريق حوالة بنكية.