6 ساعات فقط تفصل العمانيين عن أسوأ إعصار في تاريخ البلاد العربية.. والأرصاد ترفع نسبة الإنذار بشدة إلى الأحمر وتحذر سكان هذه المناطق ...غادروا منازلكم فورا!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العمانية عن تواصل تدفق السحب العالية والمتوسطة على بعض مناطق السلطنة، بما في ذلك محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط وجنوب الباطنة والداخلية والظاهرة والوسطى. وتتركز السحب المنخفضة على سواحل وجبال ظفار.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة. وقد يتشكل الضباب وتتساقط أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر بعد الظهيرة، وهناك احتمال لتصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

ويتوقع أيضاً تشكل السحب المنخفضة والضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب. ومن المتوقع أن ينخفض مستوى الرؤية الأفقية في مناطق تشكل الضباب وتصاعد الغبار.