انت الان تتابع خبر عاجل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر بشدة من كارثة ستاكل البشر وهم أحياء في هذا الأسبوع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الأمم المتحدة العالم من موجات حر أكثر شدة، في تحذير يتزامن مع موجة حر شديد يعاني منها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وتتوقع الأمم المتحدة أن تزداد موجات القيظ الحادة هذا الأسبوع، في بعض مناطق الكرة الأرضية الشمالي، وسط تحذيرات من أمواج حر أكثر شدة في العالم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن العالم يجب أن "يستعد لموجات حر أكثر شدة"، وقال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن "شدة هذه الأحداث ستستمر في الزيادة، وعلى العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة".

وتجاوزت درجة الحرارة في إيطاليا الـ40 درجة مئوية، وفي بعض مناطق إسبانيا تفوقت الحرارة فيها المستويات الموسمية الطبيعية بـ50 درجة، وشهدت الولايات المتحدة مستويات حرارة قياسية وحرائق في اليونان.

وفي اليونان، يحاول رجال الإطفاء إخماد حرائق الغابات قرب أثينا، حيث تم إجلاء العديد من السكان من المنتجعات الساحلية التي تأثرت بالحرارة الشديدة.

وفيما يعاني الملايين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من درجات حرارة قياسية في مناطق وبلدان لم تشهد مثل هذه المستويات الجوية من قبل، أصدرت الأمم المتحدة تحذيراً من أن موجات الحر الشديدة "لم تأت بعد".

تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تشهد فيه إيطاليا موجة حر شديدة من أشد الموجات في تاريخها. وليست إيطاليا وحدها، فقد سجلت دول أخرى مثل إسبانيا واليونان والولايات المتحدة ومصر والصين درجات حرارة مرتفعة تهدد سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد جون نيرن، المستشار البارز في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن العالم يشهد ارتفاعًا مستمرًا في وتيرة ومدة وشدة موجات الحرارة. وأشار نيرن إلى أن الوضع سيستمر في التفاقم، وأن العالم يحتاج إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحر الشديدة.

وأشار نيرن إلى أن حدة موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي زادت بمعدل 6 أضعاف منذ الثمانينيات، ولا يوجد أي مؤشر على تراجع هذه الزيادة