انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. رانيا يوسف بإطلالة ساحرة من غرفة نومها..ومتابع الاحترام حلوو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانه رانيا يوسف اطلاله جريئه جدا خطفت فيها الانظار على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعيه انستقرام حيث ظهرت النجمه والفنانه التي اثار الجدل في الاونه الاخيره بسبب الفيديوهات التي انتشرت لها بصوره واسعه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

زهره رانيا يوسف في احد البرامج التلفزيونيه وهو برنامج العرافه الذي قامت رانيا يوسف بتصريحات صادمه واثار الجذر كبير جدا حيث علقت على علاقتها بزوجها محمد مختار وطليقها السابق.

وشاركت الفنانه رانيا يوسف في العديد من المسلسلات والافلام السينمائيه والعديد من المسلسلات الدراميه المصريه منها مسلسل عالم اخر وكان اخر اعمال الفنانه رانيا يوسف.