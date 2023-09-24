انت الان تتابع خبر علامات الساعة تظهر في هذه الدولة .. فتاة حسناء تفقد بوصلة الادب وتفعل المحظور في المطبخ وتنشر الفيديو على التيك توك بدون خجل!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت فتاة خليجية بنشر مقطع فيديو جريء على حسابها الشخصي في تطبيق تيك توك، حيث ظهرت وهي ترتدي النقاب والعباءة السوداء وتؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام الموسيقى أثناء تحضيرها لعصير داخل المطبخ.

قامت الفتاة بعرض العصير الذي أعدته أمام متابعيها، وفي لحظة معينة قامت برفع النقاب وأثارت الشك بشكل كبير، حيث بدت وكأنها رجل متنكر في هيئة امرأة. وعلق أحدهم قائلاً: "واضح من رجولته يلعب في مركز الظهير الأيسر"، فيما قال آخر: "من الواضح أنه رجل منذ البداية".