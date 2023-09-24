انت الان تتابع خبر كنت عايز فلوس كثير من غير ما أتعب .. اعترافات خادشة لمصري كان يجبر السيدات على ممارسة المحرمات بدم بارد، ونهايته ارعبت الجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاب من محافظة الغربية يعمل كقواد للسيدات ويستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتسهيل سفرهن للعمل في الخارج وممارسة أعمال غير شرعية. قام الشاب بإنشاء صفحة على منصات التواصل الاجتماعي لجذب السيدات وإقناعهن بالسفر للعمل في الخارج وممارسة أعمال تنافي الآداب مقابل الحصول على أموال وتربح سريع.

تم رصد منشورات على فيسبوك تعرض فرص السفر للسيدات وتسهيلات للحصول على عمل في أعمال تنافي الآداب بغية تحقيق أرباح كبيرة وسريعة. تبين أن إحدى الصفحات على فيسبوك هي التي تقف وراء هذا الإعلان عن فرص العمل والسفر للسيدات لممارسة أعمال غير شرعية.

تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية من رصد هذه المنشورات والتحقيق في القضية. تم اعتقال الشاب وتقديمه للعدالة لمحاكمته بتهمة القوادة والتحريض على ممارسة أعمال تنافي الآداب.



تمكنت مباحث الآداب ومباحث التوثيق من تحديد مكان وهوية المتهم، قواد الغربية، وعقب ذلك تمت مأمورية لضبطه وتم اعترافه بارتكاب الواقعة تفصيليا. تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في إعترافاته، قواد الغربية، أكد أنه كان يبحث عن مصدر يدر أرباح كبيرة بدون اللجوء إلى العمل أو بذل مجهود. قام بإنشاء صفحة على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك لاستدراج السيدات راغبات السفر إلى الخارج والعمل في الأعمال المنافية للآداب، ظناً منه أنه لن يتم ضبطه عبر الإنترنت.

تم القبض على شخص يدير صفحة لتسهيل سفر السيدات خارج البلاد وتحريضهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة، وهو يملك معلومات جنائية ويقيم في الغربية. تم تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.