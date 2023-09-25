انت الان تتابع خبر مواجهة حامية الوطيس: ميدو عادل يرد على صفعة لقاء سويدان بقصيدة نجيب سرور المثيرة: (يا عالم الزيف المزوق)! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استخدم الفنان ميدو عادل بيت شعر من قصيدة للشاعر الراحل نجيب سرور للرد على واقعة صفعه من قبل الفنانة لقاء سويدان في نهاية مسرحية سيد درويش أمس على مسرح البالون.

قام ميدو عادل بإعادة نشر بيت الشعر لنجيب سرور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاءت أبيات الشعر على النحو التالي: "يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة! ماذا تبقى للعطش غير الغرق؟ هيا إلى الأعماق.. يا غوصا يلوح بلا نهاية!.. الكأس.. حتى الكأس يا كيخوت زيف.. مرحى.. أمن زيف لزيف؟! لو تصدق الأحلام - أحلام الكؤوس، والنوم، والصحو الكريه - هل كانت الأحلام دارت في الرؤوس؟! يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة كيف المفر؟!"

علق الفنان ميدو عادل على أبيات شعر نجيب سرور قائلاً: "نجيب سرور منذ 6 سنوات.. سبحان الله."

أثارت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل جدلاً خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت سويدان بصفع ميدو في نهاية مسرحية سيد درويش.

كشفت لقاء سويدان عن سبب انفعالها وصفعها لميدو عادل في تصريح خاص لصحيفة القاهرة 24. قالت سويدان: "تفتكروا ماذا يحدث عندما تقوم المرأة بضرب الرجل بواسطة القلم؟ أنا سألجأ إلى القانون، وقد استفزني ميدو لأنني قدمت شكوى ضده في 26 أغسطس بسبب حادثة وقعت في الإسكندرية. والتحقيق في هذه القضية مستمر منذ أسبوعين. قدمت شكوى رسمية ذكرت فيها التجاوزات والاعتداءات التي وقعت."