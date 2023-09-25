انت الان تتابع خبر مفاجأة مزلزلة من العيار الثقيل .. تنتظر الأعلامي فيصل القاسم والجماهير تنتظر بفارغ الصبر! تعرف على ما حدث له اليوم واحتفل مع السعوديين بالأخبار السارة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ألقت الأجهزة الأمنية القطرية القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، وفقًا لتقرير نشره موقع "قطر توداي". تم تعليق عمل القاسم في القناة بناءً على أوامر عليا تلقتها القناة.

وتشير المصادر الأمنية إلى أن السبب وراء ذلك هو انتقاد القاسم لعدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه، مما تسبب في حرج للقناة ولقطر نفسها.

وكانت وسائل الإعلام القطرية قد أعلنت سابقًا أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر أمرًا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الأمر الأميري رقم 2 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.