انت الان تتابع خبر خطر كارثي وزلالزل سيدمر هذه الدول ويمحوها عن بكرة ابيها .. اليكم اخطر واغرب توقعات الفلكي الشهير ميشال حايك لما تبقى من هذا العام2023.! والان مع التفاصيل



الرياض -ايدا بن عباس - توقع الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، عدداً من التوقعات الصادمة بعد انتهاء بطولة كأس العالم وبداية العام الجديد.

وأشار حايك إلى أن المنطقة العربية ستشهد بعض الأحداث المثيرة، بما في ذلك انطفاء وغياب أربعة أسماء لشخصيات كبيرة في المنطقة العربية، بما في ذلك بلاد فارس. كما توقع حدوث أمواج عاتية في المياه العربية ووفاة فنان مشهور.

وأضاف حايك أن الوسط الفلكي سيواجه صدمة في وجهه، وأن المنطقة العربية ستشهد يومًا تهتز فيه الأرض وتحدث أحداث غير متوقعة. وأوضح أن مشاكلنا الحالية ستبدو بسيطة أمام هذه الأحداث القادمة.

وتنبأ حايك بأن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون سيواجه مشاكل كبيرة، وأن شخصية ذوي الحاجات الخاصة ستدخل في قلب الحكم في لبنان. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيكون صعبًا جدًا.

وأشار حايك إلى أن هناك نوعًا جديدًا من المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، وأن الحزب سيستخدم استراتيجيات جديدة تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن. وتوقع أن تشهد المنطقة صدمة قوية ورد فعل قوي من قبل إسرائيل وحزب الله. وأكد أن الحزب سيستخدم جميع أنواع الأسلحة لتحقيق أهدافه.

وأشار حايك إلى أن ماء زمزم سيحظى بانتباه كبير في العالم، وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيواجه تحديات كبيرة.