انت الان تتابع خبر قوة امنية تضبط فتاة سعودية دخلت محل وقامت بفعل صادم وغير متوقع مع العامل.. والمفاجأة الكبيرة كيف تم كشف امرهم للجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت الجهات الأمنية السعودية من القبض على امرأة قامت برشوة صيدلي في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية، حيث قدمت له مبلغ 12 ألف ريال سعودي مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو.

وفقًا للبيان الصادر عن الجهات الأمنية، فإن السيدة قامت بإرسال بريد إلكتروني إلى الهيئة الصحية لطلب شراء الحقن، وعندما تم الاتصال بها من قبل الهيئة واشتبهوا في نواياها، قررت الهيئة الموافقة على الصفقة بمبلغ المال المذكور.

عندما وصلت السيدة إلى الصيدلية لاستلام الحقن، تم القبض عليها بالجرم المشهود وبحوزتها المبلغ المالي والحقن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها لمحاسبتها على تلك الأعمال الغير قانونية.