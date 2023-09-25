انت الان تتابع خبر سر اللوز السحري: دراسة رهيبة تكشف عن قدرته على خفض الوزن وتعزيز صحة القلب!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، قد تحظى المكسرات بسمعة سيئة. فعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية من البروتين، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون، مما يثير قلق أولئك الذين يسعون للتخلص من بضعة كيلوغرامات. ومع ذلك، يشير بحث جديد من جامعة جنوب أستراليا إلى أن تناول اللوز يمكن أن يساعد في فقدان الوزن في نفس الوقت.

وفي أكبر دراسة من نوعها، اكتشف الباحثون أن إدراج اللوز في نظام غذائي مقيد لم يساعد الأشخاص فقط على فقدان الوزن، بل أيضًا على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. وبعد دراسة تأثير الأنظمة الغذائية المقيدة للطاقة والمكملة باللوز الكاليفورني أو الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات، وجد الباحثون أن كلا النظامين الغذائيين نجحا في خفض وزن الجسم بمقدار 7 كيلوغرامات تقريبًا.

ويقول الدكتور شارايا كارتر، باحث في جامعة جنوب أستراليا، إن الدراسة توضح كيف يمكن للمكسرات أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لإدارة الوزن وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

ويضيف "المكسرات، مثل اللوز، هي وجبة خفيفة رائعة. فهي غنية بالبروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للناس ربطها بزيادة وزن الجسم". ولكنه يشرح "تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة - أو دهون صحية - والتي يمكن أن تحسن مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفف الالتهاب، وتساهم في صحة القلب وفي هذه الدراسة قمنا بفحص آثار اتباع نظام غذائي مكمل باللوز مع نظام غذائي خال من المكسرات لتحديد أي تأثير على الوزن ونتائج التمثيل الغذائي للقلب. حيث أدى هذا النظام الغذائي إلى انخفاض وزن الجسم بنسبة 9.3٪ تقريبًا خلال التجربة.

ووفقا لموقع "ساينس ديلي" أظهرت الأنظمة الغذائية المكملة باللوز أيضًا تغيرات ذات دلالة إحصائية تشير إلى إمكانية تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. ناهيك عن كون المكسرات تساهم بفائدة إضافية تتمثل في جعل المرء يشعر بالشبع لفترة أطول، "وهو أمر جيد دائمًا عندما تحاول التحكم في وزنك."