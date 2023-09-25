انت الان تتابع خبر كيد النساء العظيم.. سعودي طلب من زوجته أن تنقص القليل من وزنها فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال ابليس وجعلته يبيع ما فوقه وما تحته لمراضاتها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف رجل عن ردة فعل زوجته بعدما طلب منها أن تفقد وزنها. وفي رسالة متداولة، قال الرجل: "زوجتي غادرت المنزل لمدة سنة بسبب طلبي لها بأن تخسر وزنها. حاولت بكل الطرق إعادتها، حتى اعتذرت على خطأي".

وأضاف: "لقد أرسلت لها هدية ترضيها بقيمة 10 آلاف، وأيضًا أرسلت لها مصروف شهري قدره 3 آلاف لمدة 6 أشهر بينما كانت في بيت أهلها". واستمر الرجل: "خلال هذه السنة، اكتشفت أنها تسافر مع أهلها وأرسلت لها المال للسفر دون أن تطلبه،

لكي تعلم أنني شريكها في هذه التجربة، ولكن لم تكن هناك فائدة، والمشكلة الحقيقية هي أنها لم تقل إنها ترغب في العودة ولم تقل إنها لا ترغب في العودة".