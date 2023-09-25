انت الان تتابع خبر وداعاً للسكري ومعاناته المزمنة .. معجزه ربانيه بهذا الشراب طبيعي على الريق تكشف فوائدة دراسة حديثة.. يخفض نسبة السكر بالدم ويقلل من تركيز الجلوكوز تعرف عليه الان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحرص مرضى السكر دائمًا على اتباع جميع النصائح التي يتم إعطاؤهم ويسعون للالتزام بنظام غذائي صحي يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم. وفي هذا السياق، نتحدث عن مرض السكري من النوع 2، حيث تؤثر الأطعمة والمشروبات بشكل كبير على مستوى السكر في الدم. وهناك مشروب ينصح به الأطباء دائمًا لتناوله في وجبة الإفطار، ويعمل على الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

يصف الأطباء السكري من النوع 2 بأنه مرض يحدث عندما يقل إفراز الأنسولين في الجسم. الأنسولين هو الهرمون الذي يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم. ولهذا السبب، يعتبر الإفطار وجبة مهمة لمرضى السكري من النوع 2.

وقد أظهرت دراسة حديثة نشرت في Science Direct أن تناول الحليب يومياً كجزء من وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم على مدار اليوم. وأكدت الدراسة أن تغيير روتين الإفطار قد يكون مفيداً في إدارة مرض السكري من النوع 2.

لذا، ينصح الأطباء بتناول الحليب مع حبوب الإفطار يومياً لتقليل مستويات الجلوكوز والاستفادة من فوائد الحليب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل بروتين الألبان على تقليل الشهية بعد الوجبة الثانية، مما يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم ومنع تطور السكري النوع 2 إلى سكر السمنة الأكثر خطورة.

في النهاية، يجب أن نضع في اعتبارنا اختيار نوع الحليب المناسب وفقًا لاحتياجات الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. يعتبر اختيار نوع الحليب المناسب أمرًا حاسمًا للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض المزمن. فالحليب يحتوي على الكثير من السكر، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستوى السكر في الدم. لذا، ينبغي اختيار الحليب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر أو الحليب الخالي من السكر تمامًا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار الحليب الخالي من الدسم أو الحليب قليل الدسم، حيث يعتبر ذلك أفضل خيار للأشخاص الذين يرغبون في خفض وزنهم والسيطرة على مستوى السكر في الدم.