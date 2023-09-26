انت الان تتابع خبر الحلقة التى هزت العالم الاسلامي.. لاوقح رجل تزوج دمية ويمارس معها هذا الفعل القذر بشغف كل ليلة.. ومالك مكتبي ينصعق من وقاحة هذا الضيف ويطالب بخروجه من الاستوديو.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناول الإعلامي السوري المعروف مالك مكتبي في برنامجه الجريء قضايا غريبة وأحداث فريدة من نوعها في الوطن العربي. وفي كل حلقة من البرنامج، يستضيف مكتبي ضيوفًا يتناولون قضايا جديدة من دول مختلفة في الشرق الأوسط. ويثير هؤلاء الأشخاص الغريبين اهتمام الجمهور ويتابعون ما يحدث لهم.

في إحدى الحلقات، استضاف مكتبي ضيفًا لبنانيًا يستعبد زوجته ويرفض لها أن تمتلك هاتفًا، معتبرًا إياها جارية في المنزل. ويبرر ذلك بأنه يجب أن تهتم زوجته به ولا تهتم بالهاتف. ويقول إن أغلب حالات الطلاق في لبنان تحدث بسبب الهاتف، ولذلك فهو لا يعطي زوجته هاتفًا بأي حال من الأحوال.

وقد قام الإعلامي بفعل مثير للجدل على الهواء بإحضار دمية وتشبيهها بزوجة الضيف، لأنه يروج لفكرة أنها مجرد دمية في المنزل، لا تلبي إلا الطلبات دون أي رأي. وتتلقى الضربات والإهانات في المنزل دون أي رد فعل. ونصحه بأن يتزوج دمية، لماذا يعذب كائنًا بشريًا يحتاج للتعايش بهذا الشكل.