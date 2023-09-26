انت الان تتابع خبر بجرأة غير معهودة... فنانه شهيرة فاتنة الجمال تدلي باعترافات نارية.. (زوجي يعمل معايا كده 10 مرات ومابكتفيش)! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في اعترافات مثيرة ووفقًا لما تداولته مواقع أخبارية عربية وأجنبية، صرحت ممثلة مشهورة بأنها كانت تمارس الجنس مع زوجها عشر مرات في اليوم، بهدف الحمل والإنجاب.

أضافت الممثلة البرازيلية، ديبورا سيكو، أنها كانت تقضي معظم وقتها في علاقة جنسية مع زوجها هوجو مورا، بهدف تحقيق حلم الإنجاب والأمومة. وأكدت في مقابلة مع مقدمة البرامج التلفزيونية سابرينا ساتو على موقع "يوتيوب":

"أصبحت حاملًا بعد شهرين من الزواج، في تلك الفترة كنا نمارس الجنس عشر مرات في اليوم في المتوسط".

وبفضل العلاقة المستمرة، تمكنا من تحقيق حلمنا وأنجبنا ابنتنا ماريا فلور، وهي الآن في الرابعة من عمرها، وهذا جعل حياتنا تتغير تمامًا.

وعلى الرغم من اعترافها بأنها تعاني من قلة الراحة في الوقت الحالي، إلا أنها لا تزال تشعر بشهوة كبيرة تجاه زوجها.

تفاجأ الجمهور بصراحة ديبورا في الحديث عن علاقتها الحميمة مع زوجها، وتلقت انتقادات بسبب جرأتها المتزايدة.

ومع ذلك، هناك من دافع عن الممثلة الناجحة التي تألقت في العديد من المسلسلات والأفلام، بما في ذلك فيلم "اعترافات فتاة برازيلية" في عام 2011.

وقال أحد المعجبين على "يوتيوب": "نحن في عام 2020 وما زال الناس يعتبرون الحديث عن العلاقة أمرًا تافهًا". وأضاف آخر: "أحب ديبورا لأنك تظلين حرة وأصيلة وجذابة".

وأضاف الثالث قائلاً: "لقد استمتعت بالمقابلة. يجب أن يكون هناك جزء ثانٍ لها". ديبورا فيالهو سيكو مورا هي ممثلة برازيلية، ظهرت على الشاشة التلفزيونية في سن مبكرة، حيث كانت أول ظهور لها في سن الثامنة، وحصلت على جائزة سينما البرازيل الكبرى لأفضل ممثلة عام 2012 عن دورها في مسلسل مشهور.