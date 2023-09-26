انت الان تتابع خبر بعد طرح البومها الأخير..اصالة نصري تفقد صوابها وتشعل مواقع التواصل بعمل هذا الأمر الجنوني في حسابها على الانستقرام!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة أصالة جمهورها بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وأثارت أصالة حيرة جمهورها بعد حذفها للصور، خاصة وأنها قامت بهذه الخطوة بعد أيام قليلة من طرح ألبومها الجديد "أصالة 2023". وقد اعتقد البعض أنها قامت بحذف الصور لكي تثير الجدل حولها وتجذب الانتباه إليها وبالتالي تقوم بعمل دعاية مجانية للألبوم.

وقد قامت المطربة أصالة بطرح كليب أغنيتها الجديدة "العجب في الهوى" على قناتها في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تم كتابة كلمات الأغنية بواسطة الصامل، وتم تلحينها بواسطة مبهم، وتم توزيعها بواسطة سيروس. وتعتبر هذه الأغنية الثانية التي تطرحها أصالة هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها السابقة "الحب الأبدي" بالتعاون مع ماجد المهندس.

وقد قامت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بإطلاق الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري. وقد تم إبداع هذا العمل المميز بواسطة الشاعر فائق حسن الذي لعب دور "العراب" فيه، وقد قام الملحن محمود خيامي بوضع لحن خاص لهذا الديو.