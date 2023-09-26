انت الان تتابع خبر هدية من الرب .. أوراق هذه الشجرة كنز علاجي مذهل يغنيك عن الف طبيب تخفض الضغط وتقلل الكولسترول وتنظم مستويات السكر بشكل فوري ! تعرف عليها ؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شجرة الزيتون هي شجرة مباركة، وهي معروفة منذ الأزل بفوائدها العظيمة للإنسان. ولطالما اشتهرت بفوائد ثمارها وزيتها العلاجية. ولكن ماذا عن أوراقها؟ تبين أن هناك علاقة قوية بين خلاصة ورق الزيتون وعلاج بعض المشكلات الطبية.

إن مستخلص أوراق الزيتون يحتوي على مجموعة من المركبات النباتية الفعالة في علاج عدد من المشكلات الصحية، وهذا ما يجعله فعالًا ومفيدًا جدًا. ويفضل جعله جزءًا من النظام الغذائي اليومي، وفقًا لموقع ويب طب.

فوائد ورق الزيتون:

خفض ضغط الدم ومستويات الكولسترول السيء: يساعد خلاصة ورق الزيتون على خفض ضغط الدم إذا استخدمت بانتظام. كما يحتوي على مواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل. وأثبتت الدراسات قدرة مستخلص أوراق الزيتون على تقليل مستويات الكولسترول السيء في الجسم، وبالتالي منع تراكم الدهون في الأوعية الدموية.

تساعد خلاصة ورق الزيتون عمومًا على خفض فرص الإصابة بالعديد من أمراض جهاز الدوران، مثل الجلطات ومرض الشريان التاجي.

تنظيم مستويات سكر الدم: أثبتت الدراسات أن فوائد ورق الزيتون تشمل قدرته على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى تنظيم مستويات سكر الدم. لذا يمكن استخدام خلاصة ورق الزيتون للسيطرة على مستويات السكر في حالات السكري أو حتى للوقاية من مرض السكري.

3. الوقاية من السرطان: يحتوي ورق الزيتون على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، والتي ترتبط بالوقاية من السرطانات المختلفة وفقًا للعديد من الأبحاث.

وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في ورق الزيتون قادرة على تباطؤ نمو الأورام السرطانية.

4. تحسين وظائف الدماغ: يعتبر ورق الزيتون فعالًا في محاربة الأمراض العصبية المختلفة مثل مرض باركنسون والزهايمر. وقد يوصف أحيانًا استخدام مكملات خلاصة ورق الزيتون لتعزيز التعافي بعد السكتة الدماغية أو أي ضرر آخر يصيب الدماغ، ولتقليل فرص حدوث أمراض الدماغ مرة أخرى للمرضى.

5. تحسين الهضم: تشير الدراسات إلى أن خلاصة ورق الزيتون قادرة على تحسين عمليات الهضم بشكل عام وتخفيف أعراض النفخة والغازات والإمساك.

يعود السبب في ذلك إلى قدرة خلاصة ورق الزيتون على استعادة توازن بكتيريا الأمعاء، مما يؤثر إيجابيًا على الهضم بشكل ملحوظ.

6. تسكين الألم: يتمتع ورق الزيتون بخصائص تساعد في تخفيف الآلام من خلال تثبيط الرسائل العصبية التي تسبب الألم، وخاصة في حالة الإصابة بجروح خارجية مؤلمة. ويستخدم أحيانًا خلاصة ورق الزيتون لتخفيف آلام المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي والآلام التي يعاني منها المصابون بالتهاب العضلات.

7. تحسين عمليات الأيض: يتميز ورق الزيتون بخصائص حارقة للدهون، بفضل قدرته على تحفيز إنتاج الأدرينالين وهرمونات أخرى، مما يزيد من سرعة عمليات الأيض ويعزز حرق الدهون في الجسم.

تعزيز صحة جهاز المناعة: بفضل الخصائص المضادة للأكسدة التي تمتلكها أوراق الزيتون، فإن تناول خلاصة أوراق الزيتون بانتظام يساعد على تقليل عمليات الأكسدة الضارة في الجسم، مما يقلل من الضغط المفروض على جهاز المناعة للدفاع عن الجسم وحمايته.

علاج الإصابة بالهربس: تُعد خلاصة أوراق الزيتون وصفة شائعة لعلاج فيروس الهربس بشكل طبيعي، حيث أثبتت دراسة وجود مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب التي يمتلكها ورق الزيتون، والتي تساعد على منع انتشار الفيروس إلى الخلايا المجاورة وتخفيف أعراض المرض بشكل فوري.