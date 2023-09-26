انت الان تتابع خبر أكتوبر يقترب.. هل سيكون الدمع والوداع حتمية؟العرافة ليلى عبداللطيف هذه الدول ستنتهي حتماً وقد تمحى جذرياً من الخريطة !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تواصل المفاجآت من الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف في الظهور، وهذه المرة قدمت تنبؤات جديدة حول نهاية العام 2023، ما أثار قلق الجميع في العالم العربي.

كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2023، والتي أشعلت نيران القلق في قلوب الناس.

قدمت عبد اللطيف تحذيرات للمواطنين في جميع أنحاء العالم، حيث نصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنها تتوقع وباءً سيؤدي إلى أزمة في إمدادات اللحوم وسيؤثر على قطاع المواشي والدواجن.

وأشارت إلى أن نهاية عام 2023 ستكون محزنة، حيث ستشهد اغتيال شخصية قيادية بارزة، وسيتم إيقاف التعليم في العديد من المدارس والجامعات حول العالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

تحدثت عبد اللطيف أيضًا عن الكوارث التي ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي ستتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وتنبأت الفلكية اللبنانية الشهيرة بأن رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان سيتعرض لعملية اغتيال.

وتوقعت أيضًا قطع شبكات الإنترنت في معظم دول العالم لفترة زمنية محدودة بسبب حدث غير معروف، وتعرض أحد رؤساء الدول لكمين مسلح أو انقلاب عسكري، وسيكون مصيره غامضًا وفقًا لتوقعاتها.