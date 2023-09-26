انت الان تتابع خبر تم الكشف عن نوع شائع من المكسرات المتنوعة يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية..لن تصدق ماهو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة أسترالية عن نوع شائع من المكسرات يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. أجرى الباحثون تجربة لدراسة تأثير اللوز في نظام غذائي وتبين أنه يمكنه خفض حوالي 7 كيلوجرامات من وزن الجسم وفقًا لموقع "تايمز ناو نيوز".

يعتبر اللوز وجبة خفيفة رائعة وغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للأشخاص ربطها بزيادة وزن الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد اللوز في الحفاظ على زيادة نسبة الكولسترول الجيد. أظهرت الدراسة أن تناول حوالي 45 جرامًا من اللوز يوميًا يساعد في تقليل أحد أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو اضطراب شحوم الدم.

يُشار إلى أن اللوز يعتبر مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة.