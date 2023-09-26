انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تكشف عن تشابهها المدهش مع جورجينا بسبب لون بشرتهما، هل هناك أسرار أخرى تجعلهما متشابهتين أكثر من المظهر؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الفنانة ياسمين صبري أنها لا تشبه عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة حياة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، بسبب لون البشرة فقط. وأوضحت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أن هذا التشبيه يأتي بسبب تمتعهما بنفس درجة لون البشرة وليس بسبب أي تشابه آخر.

وأشارت ياسمين إلى أن المشكلة تكمن في تمجيد الأشياء الأجنبية وإغفال الثقافة العربية. وأكدت أنه لا يجب أن نرى العرب دائمًا في المركز الثاني وأن هذه مشكلة ثقافية يجب علينا معالجتها.

وتحدثت ياسمين أيضًا عن طبيعتها المحافظة وأكدت أن هذا النوع من السيدات يقل بمرور الأيام. وفيما يتعلق بصداقات الرجال، قالت ياسمين إنها لا تمتلك أصدقاء رجال وتخشى أن يتحول الأمر إلى علاقة عاطفية وهي لا ترغب في ذلك.

وعندما سئلت عن احتمالية أن تكون سيدة أعمال أو محامية إذا لم تكن ممثلة، أجابت ياسمين بأنها تعتقد أنها كانت قادرة على أن تصبح سيدة أعمال أو محامية، لأنها تجيد النقاش وتمتلك مرونة نفسية كبيرة. وأشارت ياسمين إلى أن هناك مادة تُدرَّس في الجامعات تسمى "مرونة نفسية" وتعتبر مهمة في التعامل مع الحياة.

وأضافت ياسمين أنها استثمرت في نفسها وعملت على الاهتمام بصحتها وشكلها. وأنها كانت قادرة على أن تتجاهل نفسها وصحتها وتستمر في تدخين السجائر ولكنها قررت أن تعمل على تحقيق إنجازات في حياتها. وأوصت ياسمين الجميع بأن يعملوا على تطوير أنفسهم وأنها دائمًا تسعى لتحقيق النجاح.

يُذكَر أنَّ ياسمين صبري فعَالَة في منصَّات التواصُل الاجتماعي حيث تنشُر صُورها وجُزءًا من يوميَّاتها، ولا سِيمَا على إنستغرام. ومن الجَدير بالذِّكر أنَّها تتَلقَّى تعليقاتٍ باتَّهَامِها بتَقليد إطلالات جورجينا رودريغيز، وتَحْديدًا تِلكَ التِّي تَظهَر فيها في مواقِع مُتشابِهة مثل الطَّائِرة الخاصَّة واليخوت في رحلات السَّفَر.