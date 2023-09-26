انت الان تتابع خبر زوجة مصرية عاشت عام كامل من الحزن والعنف مع زوجها في غرفة النوم بالإجبار وبعد أن طفح بها الكيل لجأت للمحكمة دون حياء وفضحته أمام الجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ندى لم تتوقع يومًا أنها ستجد نفسها أمام محكمة الأسرة بعد عام واحد فقط من الزواج، تطلب فيه الخلع من زوجها. لم تكن قادرة على استكمال حياتها الزوجية معه بعد أن بدأت تشعر بالاشمئزاز من تصرفاته وعدم نظافته الشخصية. لم تعد قادرة على تحمله وتفضل الابتعاد عنه في العلاقة الزوجية. قالت الزوجة: "تزوجت منذ عام واحد فقط، زواجًا سريعًا، من شخص لم أره سوى مرة واحدة في إحدى المناسبات العائلية. تقدم لخطبتي وكانت المعاملة في حدود العادات والتقاليد. لم أتمكن من التعرف على شخصيته بشكل أفضل إلا بعد الزواج. وبمجرد أن أغلق باب الزواج خلفنا، بدأت تظهر عليه عيوبه. بعد شهر واحد فقط، بدأت أشم رائحته الكريهة والتي لا يمكن تحملها، وكذلك رائحة السجائر التي تملأ فمه طوال اليوم." وأضافت: "أنا كنت أشتري كل مستلزمات النظافة الشخصية له ولكنه لم يستخدمها حتى طفح الكيل بي. أصبحت غير قادرة على تحمل رائحته وطلبت الطلاق، ولكنه رفض طلبي. لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى الخلع، وأنا الآن في انتظار أولى جلسات القضية."