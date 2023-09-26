انت الان تتابع خبر خفايا مرعبة: لا تتركوا فرشاة أسنانكم في الحمام نهائيا لهذه الأسباب المخيفة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يوصي الأطباء بعدم تخزين فرشاة الأسنان في المرحاض لأنه يمكن أن تلتقط جراثيم وملوثات من المرحاض.

توضح طبيبة الأسنان بايال بهالا أن تخزين فرشاة الأسنان في الحمام يمكن أن يعرضها لمختلف المخاوف المتعلقة بالنظافة، ولكن مستوى المخاطر يمكن أن يختلف اعتمادًا على بيئة الحمام وعاداتك المحددة.

وتقول الدكتورة بهالا إن البكتيريا المتطايرة يمكن أن تشكل مشكلة، حيث يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة المحملة بالبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما في ذلك فرشاة الأسنان.

وعندما تكون فرشاة الأسنان قريبة من المرحاض، فإنه من المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء ورذاذ الماء، مما يزيد من احتمالية التلوث.

وتميل الحمامات أيضًا إلى أن تكون بيئات رطبة، مما يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة الأسنان.

وفي الحمامات المشتركة، هناك أيضًا احتمالية أكبر للتلوث المتبادل، حيث قد يستخدم العديد من الأشخاص المساحة ويلمسون أسطحًا مختلفة.

وفيما يتعلق بجزيئات البراز، فمن الممكن أن تظل عالقة على فرشاة الأسنان وفقًا للدكتورة بهالا. وقد أوضحت قائلة: "من الممكن أن تكون هناك جزيئات من البراز في بيئة الحمام، بما في ذلك على الأسطح مثل فرشاة الأسنان الخاصة بك. ويمكن أن يحدث ذلك عندما يتم تنظيف المرحاض دون إغلاق الغطاء، كما يمكن أن يؤدي التنظيف إلى إطلاق قطرات صغيرة من الماء في الهواء تحتوي على بكتيريا من البراز وكائنات دقيقة أخرى".

ومن أجل تقليل خطر تلوث فرشاة الأسنان بجزيئات البراز، يمكن اتباع بعض النصائح الصحية مثل شطف فرشاة الأسنان قبل الاستخدام وتخزينها في وضع مستقيم واستخدام غطاء للفرشاة وإغلاق غطاء المرحاض أثناء التنظيف.

وقد اقترحت أيضًا "شطف فرشاة الأسنان بالماء الصنبور قبل الاستخدام" لأن ذلك "يمكن أن يساعد في إزالة أي ملوثات محتملة. ويفضل أيضًا تخزين فرشاة الأسنان في وضع مستقيم في كوب الفرشاة للسماح لها بالتجفيف في الهواء. وتأكد من ألا تلامس فرشاة الأسنان الأخرى لتجنب التلوث المتبادل".

ووفقًا لما نشرته (روسيا اليوم)، أكدت الدكتورة بهالا على أهمية استبدال فرشاة الأسنان "كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو قبل ذلك" لضمان صحتها وفعاليتها، وأضافت قائلة: "أغلق غطاء المرحاض قبل التنظيف لتقليل انتشار الجزيئات المحمولة بالهواء، واستخدم غطاء فرشاة الأسنان الذي يسمح بالتهوية لحماية فرشاة الأسنان من التلوث في الحمام، ونظف حامل فرشاة الأسنان أو الكوب بانتظام لتجنب تراكم البكتيريا والعفن".