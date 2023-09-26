انت الان تتابع خبر بالدليل والبرهان.. الكشف عن حقيقة العالم الهولندي المثير للرعب وصدمة قوية لكل متابعيه.. علماء العرب يصيحون بقوة مش معقول ده منجم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ما زال الهولندي فرانك هوجربيتس يثير الجدل والذعر في العالم بسبب توقعاته المثيرة حول وقوع الزلازل. ومع بداية العام الحالي، اشتهر هوجربيتس بقدرته على توقع حدوث الزلازل عن طريق حركة الكواكب. وقد تمكن هذا الباحث من التنبؤ بحدوث زلزال في تركيا وسوريا المدمر في الثامن من فبراير عام 2023، وزلزال في المغرب في التاسع من سبتمبر عام 2023.

تنتشر توقعات وتنبؤات هوجربيتس الآن على منصات التواصل الاجتماعي، وتتصدر العناوين في الصحف والمواقع. وعلى الرغم من أن معظم المجتمع العلمي ينفي تنبؤاته ويؤكدون أنها لا تستند إلى أي دليل علمي، إلا أنها تثير الكثير من الجدل.

وما يجهله الجميع هو أن هوجربيتس يقدم العديد من التنبؤات الأسبوعية، حيث يختار المناطق التي تعرضت للزلازل بنسبة كبيرة والتي تشمل مساحة واسعة من سطح الأرض. ولا يحدد هوجربيتس مواقع محددة أو أوقات محددة لحدوث الزلازل.

اشتهر الهولندي فرانك هوجربيتس بتوقعه للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي. وبعد ذلك، تلقى الكثير من التحذيرات من حدوث زلازل قادمة، حيث ادعى أنه سيحدث زلزال مدمر في مصر ولبنان يفوق زلزال تركيا وسوريا. ولكن فشلت جميع توقعاته ولم يحدث أي شيء. ولم تصب معظم توقعاته التالية، على الرغم من استمراره في نشرها.



يقول الدكتور جاد القاضي من المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية إن الشخص الهولندي ليس عالم زلازل ولا له علاقة بالفلك، بل هو منجم يكتب معلومات غير مدعومة علميًا على موقعه. ويشير القاضي إلى أن ما يحذر منه الهولندي ليس له أساس علمي، وإذا كان لديه القدرة على التنبؤ، فعلينا أن نستفيد من خبراته في الدول الأكثر تعرضًا للزلازل.



ويضيف القاضي أن هناك زلازل كبيرة تحدث يوميًا على مستوى العالم، وأن الهولندي لا يستطيع تحديد مكان أو ساعة حدوث الزلزال، لذا لا يمكننا الاعتماد على ما يكتبه الهولندي.



ويؤكد رئيس البحوث الفلكية أن الحالة الوحيدة التي يمكننا النظر فيها لتوقعات الهولندي هي عندما يحدد مكانًا وساعةً محددين، ولكنه يشير إلى أنه لم يحدث أي زلزال في توقعاته حتى الآن. ويضيف أنه لا يوجد أي فرصة لتوقع أو تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم بغض النظر عن التطور التكنولوجي.



ويقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن ما يقوم به الهولندي ليس تنبؤًا بالزلازل ولا يعتمد على أي حقائق علمية. ويشير إلى أن الزلازل تحدث طوال الوقت وأن توقع زلزال في منطقة نشطة زلزاليًا لا يعتبر تنبؤًا موثوقًا.

أوضح الهادي في تصريحات خاصة أن الشخص الهولندي كان قد توقع وقوع زلزال في مصر خلال أيام 19 أو 20 أو 21 سبتمبر الماضي. وقد تم التأكيد من قبل أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي دليل. وفي الواقع، مرت الأيام الثلاثة دون حدوث أي زلزال.

وأشار رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إلى أنه يجب علينا الآن أن ننظر بانتباه إلى ما يقوله هذا الشخص الهولندي، خاصةً أنه قد قام بتوقعات عديدة أثارت الخوف والهلع في العالم من وقوع زلازل كبيرة، بينما لم يحدث شيء على الإطلاق.