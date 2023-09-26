انت الان تتابع خبر الصحة الأردنية تصعق الأردنيين وتكشف عن وباء قاتل يدمر الكبد ينتشر بسرعة بين المواطنين وتعلن هذه المناطق موبوءة.. خذو حذركم قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفاد الدكتور رائد الشبول، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، بتسجيل 10 حالات إصابة بالتهاب الكبد الوبائي (A) في المملكة مؤخرًا، وأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 29 منذ بداية العام الجاري.

وأوضح الشبول خلال اجتماع للجنتي التعليم والشباب والصحة النيابيتين اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 9 حالات إصابة في إحدى المدارس بمحافظة الكرك وحالة واحدة في الرمثا، حيث تتراوح أعمار المصابين بين 6 و 12 سنة.

وأضاف أنه تم تتبع مصدر الإصابات والعدوى للسيطرة عليها، وتم فحص المدارس التي سجلت فيها حالات الفيروس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المواد المطهرة وتعقيم المياه والحصول على الغذاء من مصادر آمنة.

وأوصى الشبول بتطعيم جميع الطلاب حتى سن 15 عامًا بلقاح التهاب الكبد الوبائي (A) كإجراء وقائي في مدرستي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب بمحافظة الكرك.

وأشار الشبول إلى أن فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي تستغرق 28 يومًا، وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الأغذية الملوثة بالبراز أو البول للشخص المصاب، أو عن طريق التلامس المباشر أو استخدام الأشياء الشخصية للمصاب.

وأكد أن الفيروس منتشر عالميًا، وأن معدل انتشاره في الأردن أقل من المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الوزارة قد أدخلت لقاح التهاب الكبد الوبائي ضمن البرنامج الوطني للتطعيم في عام 2020.

أوضح المتحدث أن التهاب الكبد الوبائي هو مرض فيروسي يؤثر على نسيج الكبد، ويتميز بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وفقدان الشهية وتغير لون البول إلى اللون الداكن وآلام في العضلات وألم في البطن، بالإضافة إلى ظهور اليرقان. وأشار إلى أن الإصابة بهذا المرض يمنح الشخص المصاب مناعة ضد الفيروس، وأنه يمكن أن يصيب الكبار والأطفال على حد سواء، ونسبة الوفيات بين الأطفال تتراوح بين 1-3 في كل 1000 حالة.