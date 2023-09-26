انت الان تتابع خبر نداء خاص لمرضى السكري.. طبيب يكشف عن طريقة تمنع ارتفاع السكر في الدم عند تناول الخبز وجميع النشويات. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال الدكتور مجدي الشيخ، استشاري الباطنة والغدد الصماء، إن تجميد الخبز والأرز وإعادة تسخينهما يعتبر أفضل لمرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

أوضح الشيخ في مقطع فيديو أنه في حال كان لديك سكري أو مقاومة للأنسولين وتفضل تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة والبطاطس والخبز ولا يمكنك الاستغناء عنها، يمكنك تناولها دون أن يحدث ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم. وأوضح أن دراسة أمريكية أظهرت أن تجميد الأرز بعد طبخه وإعادة تسخينه يساعد في تحسين حالة المرضى الذين يعانون من السكري أو مقاومة الأنسولين، نظرًا لأن الأرز والمكرونة والنشويات تحتوي على نشا يتحلل أثناء التجميد.

وأضاف الشيخ أن المعدل الجلايسيمي هو معدل ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام، فإذا كان مستوى السكر في الدم 100 وتناولت خبزًا فقد يصل المعدل إلى 180، بينما إذا تناولت تمرتين وكان مستوى سكرك 100 فقد يصل المعدل إلى 120.

وأشار الشيخ إلى أن تجميد الأرز والمكرونة والخبز وإعادة تسخينهما يجعل النشا فيهما يتحول إلى نشا مقاوم لعملية الهضم، مما يساعد في تقليل المعدل الجلايسيمي. ولتقليل سعرات الحرارية في الخبز، يمكن تحميصه للون الذهبي لتحويله إلى ألياف وبالتالي تقليل السعرات الحرارية والمعدل الجلايسيمي ومقاومة الأنسولين.