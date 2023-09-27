انت الان تتابع خبر نجم باب الحارة يخرج عن صمته ويفضح سر المسلسل ويحكي اسرار لأول مرة تحكى.. ما قاله صادم بحق!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفل الفنان السوري عباس النوري بالذكرى السابعة عشرة لعرض الحلقة الأولى من مسلسل "باب الحارة"، الذي حقق نجاحًا هائلاً خلال الموسمين الأول والثاني.

نشر عباس النوري صورة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر مجموعة من المشاهدين وهم يشاهدون حلقة من المسلسل بترقب واهتمام. وعلق قائلاً: "يصادف اليوم مرور 17 عامًا على عرض الحلقة الأولى من مسلسل باب الحارة.. تم بث الحلقة الأولى لأول مرة في رمضان 23 سبتمبر 2006... يحمل مسلسل باب الحارة ذكريات خاصة في كل بيت عربي.. الصورة التقطت في إحدى مقاهي مدينة غزة في فلسطين خلال عرض الموسم الثاني من المسلسل على قناة MBC.. أنا ممتن لكل حب ودعم".