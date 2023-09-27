انت الان تتابع خبر موجود في كل بيت.. طعام جبار يخفض السكر التراكمي وضغط الدم والكولسترول ويعزز صحة القلب ويمنع تصلب الشرايين.. تعرف عليه ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة أجراها باحثون عن حبوب غذائية قادرة على خفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع وتعتبر فوائدها صحية لا تقدر بثمن.

ووفقًا للدراسة العلمية، فإن حبوب الحمص الموجودة في عدة أطعمة تمتاز بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم لدى الإنسان بشكل سريع.

ويعود ذلك إلى احتواء الحمص على كمية كبيرة من البروتين والألياف التي تساهم في تأخير امتصاص الجسم للكربوهيدرات، مما يؤدي إلى تأخير تحلل الغلوكوز والسكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول وجبة واحدة من الحمص يوميًا يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لمدة ستة أسابيع.

ويعتبر الحمص أيضًا مفيدًا في تعديل مستويات الغلوكوز والسكر، اللذان يلعبان دورًا كبيرًا في زيادة الوزن.

وفيما يتعلق بفوائد الحمص المسلوق، فإنه يعتبر مدرًا للبول ويعالج آلام المفاصل، بما في ذلك آلام العمود الفقري.

كما يعمل على تنشيط الأعصاب وتفتيت الترسبات المتراكمة في الكلى.

ويحافظ على صحة القلب ويحميه من الجلطات.

ويحافظ على صحة الأوعية الدموية ويحميها من التصلب.

ويعتبر فتح الطحال والكبد من فوائد الحمص المسلوق.

بالإضافة إلى ذلك، يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

ويعزز نمو الشعر الجديد ويخفض نسبة الكولسترول الضار في الدم ويرفع نسبة الكولسترول النافع في الجسم.

يعد انخفاض مستوى ضغط الدم المرتفع وعلاج الروماتيزم من بين الفوائد الصحية المهمة لهذا المنتج.