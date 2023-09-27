اجمل مذيعات قناة الجزيرة تصدم الكل وهي تقوم بفعل جريء وصادم مع زميلها بعد أن نسيت أنها على الهواء مباشرة..! فيديو صادم اثار غضب الملايين؟!

انت الان تتابع خبراجمل مذيعات قناة الجزيرة تصدم الكل وهي تقوم بفعل جريء وصادم مع زميلها بعد أن نسيت أنها على الهواء مباشرة..! فيديو صادم اثار غضب الملايين؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مقطع فيديو مضحك ومحرج، تعرضت مذيعة قناة الجزيرة إيمان عياد لحالة نسيان محرجة عندما نسيت اسم زميلها حمزة الراضي، مقدم نشرات الأخبار الرياضية. خلال تقديمها الحديث إلى الراضي، حدثت لحظة صمت محرجة بسبب نسيانها لاسمه، قبل أن يتدارك الراضي الموقف بقوله "نسينا أن نكتب الاسم"، مما دفعهما للضحك. وقد نشرت عياد تعليقات طريفة حول المقطع في حسابها على "إنستغرام". بالإضافة إلى ذلك، كشف الراضي أن زميليه محمود مراد وعثمان آي فرح قد أخطأا سابقا في ذكر اسمه، حيث ناداه أحدهما على الهواء باسم "أحمد"، فيما رد الآخر بقول "حازم"، ما جعله يتساءل عن درجة صعوبة اسمه. وفي سياق مماثل، قامت المذيعة السودانية في قناة الجزيرة، نانسي محجوب، بمشاركة موقف طريف يتعلق بحمزة الراضي، حيث ذكرت أن أحد زملائها عندما أراد تسلم الكلمة عنها في النشرة، قال لها "شكراً حمزة"، وذلك بناءً على الاسم المكتوب بشكل خاطئ على الشاشة. ويجدر بالذكر أن هناك العديد من المواقف المحرجة والمضحكة التي تعرض لها مذيعون وصحفيون على الهواء مباشرة، ومن بينهم مذيعة قناة العربية التي سقطت على الأرض أثناء تقديمها النشرة الجوية.