انت الان تتابع خبر مع بداية الخريف وتقلبات الأجواء والفيروسات المنتشره... وصفة منزلية معجزة تشفي جميع نزلات البرد كالسحر، وكل من جربها لم يتخلى عنها إلى الأبد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنتشر نزلات البرد بشكل واسع مع تغيرات الجو، ويعتمد الكثيرون على تناول المضادات الحيوية كوسيلة لعلاجها. ومع ذلك، فإن تناول المضادات الحيوية يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة. لذلك، قدمت الدكتورة آية عسكر، أخصائية التغذية العلاجية، وصفة فعالة لعلاج الزكام للكبار والأطفال، والتي تعوض تناول المضادات الحيوية.

تحتوي هذه الوصفة على المكونات التالية:

بصلة حمراء بدلاً من البصل الأبيض، لأن مضادات الأكسدة فيها أقل بكثير من الأحمر.

ليمونة كبيرة معصورة.

ملعقة عسل طبيعي.

وفيما يلي طريقة تحضير الوصفة:

قم بغلي البصلة في لتر من الماء لمدة ربع ساعة.

اترك البصلة حتى تصبح دافئة.

أضف إلى البصلة ملعقة العسل وعصير الليمونة الكبيرة.

اشرب الخليط صباحًا ومساءً.