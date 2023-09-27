انت الان تتابع خبر موجود في كل بيت.. طعام سحري جبار يخفض السكر التراكمي وضغد الدم ويعزز صحة القلب ويمنع انسداد الشرايين.. تعرف عليه ولا تفوته ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الفلفل الحار هو من الأطعمة الهامة التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لتصلب الشرايين، وهذا يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت الدراسات أن تناول الفلفل الحار يمكن أن يقلل من تكوين اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقًا للأبحاث، فإن تناول الفلفل الحار يحسن تدفق الدم ووظائف القلب، ويمكن أن يساهم أيضًا في الوقاية من نمو الخلايا السرطانية. ولكن ليس هذا كل شيء، فالفلفل الحار يمكن أن يساعد أيضًا في منع انسداد الشرايين والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفيف الضغط على القلب. وهذا يعزز الدورة الدموية ويوفر الأكسجين اللازم للجسم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الفلفل الحار في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي يمكن أن يساهم في تصلب الشرايين.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن الفلفل الحار يحمي من مرض السكري ويساهم في الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الأول، حيث يعزز محتوى الكابسيسين فيه المناعة.

بالنسبة للنساء المصابات بسكري الحمل، يمكن أن تساعد مكملات الفلفل الحار التي تحتوي على الكابسيسين في تحسين ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد تناول الوجبة، وتساهم أيضًا في مكافحة ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى النساء المصابات بمرض السكر.

وفقًا للأبحاث، يُظهِر أن تناول الفلفل الحار الذي يحتوي على الكابسيسين يمكن أن يُعزِّز نشاط المستقبلات التي تساهم في الحفاظ على توازن الجلوكوز في الجسم. يمكن لتناول الفلفل الحار المعبأ بالكابسيسين أن يساعد في الوقاية من مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، مما يؤدي إلى تحسين توازن الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. ووفقًا للدراسات، يمكن أن يقلل تناول الفلفل الحار من مخاطر الإصابة بمرض السكري. وعلى المدى الطويل، قد يظهر الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الوزن عند تناولهم الفلفل الحار.

يوصي الخبراء عادةً بتناول جرعات صغيرة من الفلفل الحار بانتظام على مدار اليوم، مثل إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين إلى الطعام أو تناوله نيئًا. وقد لا يكون تناول جرعات كبيرة مرة واحدة فعالًا، حيث قد يسبب الغثيان أو آثارًا جانبية أخرى.