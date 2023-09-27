انت الان تتابع خبر أجمل من الاميرة رجوة الحسين بـ 100 مرة.. حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الاسطوري..من هو العريس الذي فاز بهذا الحسن والجمال!!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، صور من حفل زفافها الذي أقيم يوم 27 مايو في قاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ظهرت كأنها حورية من الجنة حسب وصف الجمهور الذي أكد أيضاً بأنها ظهرت أجمل ب 100 مرة من العروس السعودية “رجوة آل سيف” التي تزوجت ولي عهد الأردن الأسبوع الماضي وتصدرت حديث وسائل الإعلام المختلفة



وتزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.وجاءت صور الزفاف من خلال مشاركتين كانت الأولى عبارة عن ثلاث صور للعروس في فستانها الأبيض الذي جمع بين الفخامة والبساطة.



أما المشاركة الثانية فكانت عبارة عن ثلاث صور جمعت الشيخة مهرة بالشيخ مانع أثناء تقطيع كعكة الزفاف المكونة من 7 أدوار، وهي محاطة بديكور فخم وبالزهور.

وجاء فستان زفاف الشيخة مهرة من توقيع دار ازرا كوتور للأزياء الراقية في دبي مع طرحة طويلة من التل المطرز، وأكملت العروس إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة الماسية من شوبارد.والشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم من مواليد 26 فبراير 1994، ومن المعروف عن الشيخة المهرة أنها تحب الخيل والفروسية، حيث ظهر ذلك واضحاً من خلال مشاركتها في المسابقات النسائية حتى لقبت بفارسة الصحراء.

وقد حصلت مؤخراً على شهادة علاقات دوليّة من إحدى الجامعات في العاصمة البريطانية لندن حيث كانت قد احتفلت بتخرجها من خلال سلسلة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام إلى جانب شهادة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.