انت الان تتابع خبر هروب رئيس عربي حافي القدمين وكوراث دامية ستهز العالم اجمع بعد إعصار ليبيا العرافة الاكثر ذكاء ليلى عبداللطيف تنادي النداء الخير وتحذر سكان العالم. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن أثبتت جدارتها في تحقيق توقعاتها بدقة لا مثيل لها، تعود الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مرة أخرى لتشارك قرائها ومتابعيها بتوقعاتها المثيرة للاهتمام للفترة القادمة. قدمت ليلى عبد اللطيف مجموعة متنوعة من التوقعات التي تشمل الأحداث المحلية والعربية والدولية، وتغطي مختلف المجالات. وليس من الغريب أن تشغل ليلى عبد اللطيف الأضواء في الآونة الأخيرة بتحقيق توقعاتها التي أثارت الجدل وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين التوقعات البارزة التي نشرتها ليلى عبد اللطيف، توقعت نهاية مرعبة لرئيس جمهورية أمام أعين العالم وعلى شاشات التلفاز، كما توقعت محاولة اغتيال فاشلة لأحد رؤساء العالم، وسقوط طائرة تقل عددًا من الشخصيات السياسية المهمة. هذه التوقعات الرهيبة ليلى عبد اللطيف أثارت رعبًا واستنكارًا في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالتوقعات المحلية، تشير ليلى عبد اللطيف إلى أن الضاحية الجنوبية ومنطقة البقاع ستشهدان استنفارًا عامًا. ومن المتوقع أن يضطر اللبنانيون مرة أخرى للبقاء في منازلهم بسبب أحداث مؤسفة. كما تتوقع زيارة مفاجئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى لبنان، ودعم الصين للبنان وسوريا في مواجهة تداعيات قانون قيصر. وتشير أيضًا إلى أن الأنظار ستتجه نحو السجون اللبنانية بسبب حدث مؤسف. وتحذر من أن عدد اللبنانيين الذين سيصبحون بلا مدخول قد يتجاوز المليون شخص بسبب الأزمة الراهنة. وتتوقع أيضًا أن يطرق الأمن اللبناني أبواب بعض السياسيين وأن نشهد سقوط أسماء كبيرة وربما نراها تقترب من ظل قوس العدالة وربما نراها خلف القضبان. وتتوقع أيضًا حدوث انتفاضة شعبية بهدف الضغط على المجتمع الدولي من خلال رسالة داخلية موجهة إلى العالم من نبض الشارع اللبناني.

فنان لبناني سيظهر تحت أضواء الفضيحة والاتهام بالمثلية الجنسية.

لن يشهد العام الدراسي اللبناني عودة عادية، ولن تفتح المدارس أبوابها في المدى المنظور.

بعض المدارس ستتخذ إجراءات مفاجئة وقاسية لصرف بعض الموظفين فيها، وبعض المدارس أراها تتجه للإقفال النهائي للأسف الشديد.

جمعية المصارف ستتخذ إجراءات مفصلية وجذرية لمنع إفلاس بعض البنوك من خلال دمج بعض تلك المصارف المتعثرة بأخرى قوية، كما ستقفل بعض المصارف.

أطمئن جميع المودعين في المصارف اللبنانية أنّ أموالهم لن تضيع مهما طالت الأزمة، كما أراهم يحصلون على ضمانات مصرفية تحفظ أموالهم، لذلك لا خوف بإذن الله على تعب السّنين وجني العمر.

للأسف بيروت ستكون تحت خط النار والاشتباكات، وهذه النيران قد تطال أكثر من منطقة إسلامية.

الاعتداءات تطال من جديد الجسم الإعلامي اللبناني.

الروس في لبنان لأكثر من تطور سياسي وعسكري على أكثر من صعيد، الحياة السياسية ستعود من جديد لقصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قريطم.

سنرى جماهير حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر يحتلون ساحة الشهداء وبعض شوارع بيروت لحدث مهم. خلال الأشهر المقبلة، سنشهد تحركات جماهيرية تخرج للتعاطف مع الرئيس سعد الحريري وتطالب بعودته لرئاسة الحكومة.

سيعود الرئيس سعد الحريري لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة إنقاذية تحظى بالدعم الخارجي، وسيكون هو الشخص الوحيد القادر على تولي هذا المنصب في المرحلة القادمة. وسيكون الحريري رجل المرحلة القادمة بلا منازع.

تجمدت أموال بعض الشخصيات اللبنانية في الخارج.

تم تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق عدة في لبنان، بما في ذلك الشمال والبقاع وشوارع بيروت، بسبب حدث ما.

تعرضت إحدى السفارات الأجنبية في لبنان لحريق وأدى ذلك إلى حدوث بلبلة وتواجد قوات الأمن ووسائل الإعلام في المكان.

أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات مخيفة ترعب العالم.

على الصعيد العربي والدولي:

توفي أحد الفنانين بشكل مفاجئ بنفس الطريقة التي رحل بها الفنان السعودي طلال المداح والفنانة الراحلة فريال كريم على المسرح أو خلال حفل غنائي أو تصوير.

سيشهد العالم هزة غريبة تصاحبها انفجارات براكين خلال الأشهر القادمة.

تعرض أحد رؤساء العالم لمحاولة اغتيال فاشلة.

سيشهد العالم غياب 3 وجوه عربية بارزة ونافذة.

تواجه بعض دول العالم الثالث عودة مفاجئة لأمراض مثل الكوليرا والجدري وإيبولا والطاعون والسل والجرب، وذلك بسبب عدة عوامل، أبرزها نقص المياه.

تظهر أزمة مياه عالمية بسرعة مذهلة، مما يؤدي إلى موجة جفاف خطيرة وغير مسبوقة تجتاح العديد من دول العالم. وتعد هذه الأزمة تحديًا كبيرًا يتطلب تعاونًا دوليًا للتصدي لها وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على مصادر المياه العذبة.

في سياق آخر، يخضع رئيس دولة كبيرة حاليًا للتحقيق والمساءلة، مما يعكس أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في السلطة الحاكمة.

من المتوقع أن يشهد العالم عودة تنظيم داعش في عدة دول عربية خلال المرحلة القادمة، وربما يترافق ذلك مع زيادة في أعمال العنف وسفك الدماء. ومع ذلك، فإنني أعتقد أن شعوب هذه الدول ستواجه هذا التحدي بشجاعة وتحمي أراضيها ومنازلها وأرزاقها بمؤازرة جيوشها المحلية والدولية.

من المتوقع أن تشهد العالم حربًا مدمرة وكوارث طبيعية تحتل نشرات الأخبار، وقد تؤدي هذه الأحداث إلى تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول، خاصة في أوروبا وأفريقيا، وذلك خلال عام 2021.

قد يضرب زلزال مدمر إحدى الدول في العام المقبل، مما يؤدي إلى قطع الإنترنت والاتصالات. وقد يتجدد هذا الزلزال ويضرب عدة دول مجاورة أيضًا.

قد يحدث سقوط طائرة تقل عددًا من الشخصيات السياسية البارزة، وهذا الحدث سيثير الكثير من الجدل ويحتل الشاشات ونشرات الأخبار.

من المتوقع أن تضرب كارثة مخيفة الهند وباكستان وأفغانستان والنيبال، مما يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا، وتتحول تدريجيًا إلى نكبة عالمية تتطلب تعاون دولي للتعامل معها.

من المثير للدهشة أن نشهد نهاية مرعبة وغير متوقعة لرئيس جمهورية إحدى الدول، وقد يحدث هذا الحدث أمام أعين الناس ويحتل الشاشات ونشرات الأخبار.

قد تشهد فلسطين المحتلة وبعض الدول المجاورة وجود موجة جديدة من الحشرات الغريبة والمؤذية، مما يشكل تحديًا بيئيًا واقتصاديًا لهذه الدول.

قد يحدث انقطاع للإنترنت في معظم الدول، مما يثير العديد من التساؤلات والجدل، خاصة فيما يتعلق بأثر هذا الانقطاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية.

من المتوقع أن يفقد الملايين أرواحهم حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب انتشار الأمراض والمجاعة والحروب، مما يجعل العمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي أمرًا ضروريًا.

تعرض الرئيس اللبناني السابق سعد الحريري لمحاولة استهداف في منطقة البقاع. وقد تمكنت القوات الأمنية من إحباط هذه المحاولة وحماية حياة الرئيس الحريري. تعد هذه المحاولة جزءًا من سلسلة من الأعمال العدائية التي تستهدف الشخصيات السياسية في لبنان. وتؤكد هذه الأحداث على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ومكافحة الإرهاب والعنف.

تفشي فيروس كورونا في الدول العربية

تشهد العديد من الدول العربية انتشارًا سريعًا لفيروس كورونا، وهو ما يثير المخاوف ويدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس. وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المدارس والجامعات وتعليق الرحلات الجوية وفرض حظر التجول. يجب على الجميع التعاون واتباع إرشادات السلامة العامة للحد من انتشار الفيروس وحماية أنفسهم ومجتمعهم.

تعرض الرئيس اللبناني السابق سعد الحريري لمحاولة استهداف خلال زيارته لمنطقة البقاع. حيث تم اكتشاف عبوة ناسفة قرب موكبه، وتم تفكيكها بنجاح قبل أن تنفجر. تعتبر هذه المحاولة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها السياسيون في لبنان، وتعكس التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وتؤكد هذه المحاولة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان ومكافحة التطرف والإرهاب.

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

تشهد لبنان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقد تم تسجيل حالات إصابة جديدة يوميًا، مما يثير المخاوف من تفشي الوباء وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد. وقد اتخذت الحكومة إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك الإغلاق الجزئي وتطبيق إجراءات الحجر الصحي. ومع ذلك، فإن التحديات الصحية الكبيرة والظروف الاقتصادية الصعبة تجعل من الصعب السيطرة على الوضع والحد من انتشار الفيروس.

التدخل التركي العسكري في ليبيا، واستنفار الجيش المصري على الحدود مع ليبيا

تشهد ليبيا حاليًا تدخلًا عسكريًا من قبل تركيا، حيث تقدمت بقواتها ومعداتها العسكرية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا. وقد أثار هذا التدخل استنفار الجيش المصري على الحدود مع ليبيا، حيث تتزايد المخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة. وتعكس هذه الأحداث التوترات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وتزيد من التوترات والمخاوف من تصاعد الأعمال العدائية.

إطلاق مسبار الأمل الإماراتي نحو المريخ

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل نحو المريخ، وهذه هي أول مهمة استكشافية للإمارات إلى الكوكب الأحمر. يهدف هذا المشروع إلى دراسة الغلاف الجوي والمناخ والطقس على المريخ، وتوفير بيانات هامة للباحثين العلميين. يعد إطلاق مسبار الأمل إنجازًا علميًا كبيرًا للإمارات ويعكس تطور قدراتها التكنولوجية والعلمية في مجال الفضاء.

تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان في التفاقم، حيث يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا مستمرًا. ويعكس هذا الارتفاع الحاد في سعر الدولار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلاد، وتزيد من معاناة المواطنين وتؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتطالب الشعب اللبناني بإجراءات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

يستمر سعر صرف الدولار الأميركي في الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والشركات في لبنان. وقد أدى هذا الارتفاع إلى انخفاض القدرة الشرائية وزيادة التضخم، مما يزيد من الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وتعكس هذه التطورات التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان والحاجة إلى إجراءات فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.

استقالة مدير عام وزارة المالية

قدم مدير عام وزارة المالية في لبنان استقالته من منصبه، مما أثار مزيدًا من الانقسامات والتوترات في الحكومة والمؤسسات المالية. وتعكس هذه الاستقالة التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة اللبنانية في إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية. وتزيد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية وإعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي في البلاد.

اغتـ.ـيال المستشار هاشم الهاشمي في العراق

تعرض المستشار هاشم الهاشمي، الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، لاغتـ.ـيال في بغداد

تم تحقيق توقع السيد نبيل حايك بشأن مرفأ بيروت بشكل كامل، وقد صرح حايك قائلاً: "هناك جمر تحت الرماد ومعارك في مرفأ بيروت". هذا البيان أثار استغراب اللبنانيين ودفع بعضهم للمطالبة بمحاكمته، حيث لم يصدقوا أن الصدفة هي التي جمعت بين توقعه والانفجار. يجب الإشارة إلى أن انفجار مرفأ بيروت الذي تنبأ به حايك حدث فعلاً في هذا الشهر، وأسفر عن مقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، بالإضافة إلى العديد من المفقودين. هذا الحادث أثار مخاوف اللبنانيين من بقية توقعات حايك وجعلهم يتداولونها على نطاق واسع.