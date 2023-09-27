انت الان تتابع خبر الفلكية ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة عن رغد صدام حسين وتصدم العراقيين.. لن تصدقوا ماذا توقعا هذه المره !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت سيدة التوقعات الفلكية اللبنانية، ليلى عبدالطيف، الجدل على مواقع التواصل، بتوقعات جديدة زعمت أنها ستحدث خلال الايام القادمة.

وقالت ليلى عبداللطيف خلال حلولها ضيفة ببرنامج "كتاب الشهرة" المعروض عبر فضائية "الجديد" اللبنانية، ويقدمه الإعلامي علي ياسين: "بشكل مفاجئ ومؤثر جدًا سنرى زيارة للسيدة رغد صدام حسين للعراق" وأضافت الفلكية المشهورة بسيدة التوقعات: "سنرى تعاطفًا واستقبالًا كبيرًا من الشعب مع رغد صدام حسين".

ولقبت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بصاحبة الإلهام الخارق نظرا لتحقق الكثير من توقعاتها ماجعلها من أكثر الناس شهرة على مواقع السوشيال ميديا.