انت الان تتابع خبر عاجل خبير مصري شهير يطلق مفاجأة مخيفة: مصر سوف تتعرض قريباً جداً لكارثة كبرى سوف تمحوها من على الخريطة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر الخبير المصري الشهير أحمد عبد الخالق الشناوي، خبير السدود، في مكالمة هاتفية من مصر مع قناة الجزيرة، من أزمة سد النهضة التي تمر بها مصر منذ فترة طويلة. وأكد الشناوي أن السد تم بناؤه على أرض غير مستقرة وأنه سوف ينهار تمامًا بعد ملءه بالماء، مما سيتسبب في كارثة تشبه تسونامي وتمحو مصر من الخريطة. وليست مصر فقط، بل أيضًا السودان. وأضاف الشناوي أن السد تم بناؤه حتى الآن إلى ارتفاع 190 مترًا تقريبًا.

وصف الخبير المصري ما يحدث في مفاوضات مصر وأثيوبيا بأنها تشبه مفاوضات الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يتم استغلال الوقت لإكمال السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع. وطالب الشناوي الحكومة والقيادة السياسية في مصر بالتحرك، لأن الجميع يدرك حجم الكارثة التي تهدد مصر.