ودعاً للحبة الزرقاء و المنشطات المهلكة لجسدك.. هذة العشبة الحارة هي سلاحكم السري في غرفة النوم لتحتطيم الارقام القياسية ..فقط استخدموه بهذه الطريقة وستهتز البناءة؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - البسباس أو ما يسمى بالشمر أو الشومر، هو نبات ذو فوائد عديدة وقيمة غذائية عالية.

من بين فوائد البسباس الهامة، أنه يحتوي بشكل طبيعي على الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم للهضم وخسارة الوزن وأيضًا للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب والإمساك.

يعمل البسباس على خفض ضغط الدم وتخفيف التهابات الأوعية الدموية في الجسم، بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم.

زي البسباس العطري يمكن أن يساعد في تخفيف مغص الرضع، ويمكن للأم المرضعة تناول منقوع البسباس الساخن لتحقيق هذا الغرض.

زيت البسباس له خصائص معقمة ويمكن استخدامه لعلاج الجروح وتعقيمها وللتخلص من سموم الحشرات واللدغات عند وضعه موضعيًا على مكان الإصابة.

البسباس مفيد لصحة الجهاز التنفسي، حيث يساعد على التخلص من البلغم واحتقان الحلق والمجاري التنفسية وتخفيف أعراض الكحة والتهابات الحلق.7. البسباس مفيد لصحة البشرة حيث يحتوي على نسب عالية من فيتامين ج المعروف بأنه أحد مضادات الأكسدة القوية والفعالة. يساعد فيتامين ج على الوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة وخاصةً شيخوخة الجلد. يجب التنويه هنا إلى أن نقص فيتامين ج يمكن أن يؤدي إلى خلل في إنتاج كولاجين البشرة ومشاكل أخرى مثل نزيف اللثة.

8. البسباس يعزز الرغبة الجنسية حيث يمكن استخدامه لتعزيز وزيادة الرغبة الجنسية. يحتوي البسباس على تركيبة من المواد الكيميائية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الرغبة الجنسية.

9. البسباس يساعد في الوقاية من أمراض القلب حيث يساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران. يساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم. بشكل عام، أي حمية غذائية غنية بالألياف الغذائية تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية.

10. البسباس يحسن صحة العيون حيث يساعد محتوى البسباس من مضادات الأكسدة على محاربة أي مشاكل وأمراض صحية قد تنشأ في العيون، خاصةً مع التقدم في العمر. تعمل العناصر الغذائية المتنوعة الموجودة في البسباس مثل الزنك وفيتامين ج والفلافونويدات على الوقاية من أمراض العيون بشكل عام ومرض التنكس البقعي بشكل خاص.

11. البسباس له فوائد أخرى مثل:

- تخفيف أعراض وآلام الطمث.

- تقوية العظام.

- الوقاية من مرض السرطان.

- تخفيف الأعراض المصاحبة لفترة انقطاع الطمث.

- كبح الشهية وتخفيف الوزن.

- تحسين الصحة النفسية وصحة الدماغ.