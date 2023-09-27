انت الان تتابع خبر انتبه لها جيداً ولا تتجاهلها قبل تدمير حياتك.. أعراض عادية مفاجئة لا تفسير لها سوى "النوبة القلبية"، واذا لم تقم باللازم حيالها فحياتك في خطر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إذا شعرت ببعض التعب وأحسست بألم في صدرك، فقد تكون هذه الأعراض تشير إلى خطر يهدد حياتك وصحتك، وبالتالي يجب عليك اللجوء إلى الرعاية الطبية العاجلة وعدم تجاهلها.



أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك أعراض مفاجئة للنوبة القلبية غير معروفة، وتحتاج إلى تدخل فوري لإنقاذ حياتك.



وأضافت الصحيفة: "للأسف، يعتقد الكثيرون منا أن أعراض النوبة القلبية هي فقط الألم المفاجئ والشديد في الصدر يتبعه فقدان الوعي".

ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية"، تشمل أعراض النوبة القلبية المفاجئة وغير المعروفة التي يجب الانتباه إليها الألم في الصدر والشعور بالضغط أو الثقل أو الضيق في الصدر، والدوار أو الدوخة، والتعرق، وضيق التنفس، والشعور بالمرض أو التعب، والسعال أو الصفير، والقلق الذي يشبه نوبة الهلع.



وقد يكون هناك ألم في أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الفك والرقبة والظهر والجزء العلوي من البطن، مع أو بدون ألم في الصدر، وهذه المناطق يجب أن تلقى اهتمامًا خاصًا.