أقوى من إبر الانسولين بملايين المرات.. عشبة جبارة عجيبة تخفض السكر في الدم فوراً خلال 30 دقيقة .. تعرف عليها وودع معاناتك.!!

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الرياض - روايدا بن عباس - الكثير من مرضى السكري يبحثون عن الأعشاب التي تساعدهم في خفض نسبة السكر في الدم وتقليل خطر حدوث مضاعفات عند استخدامها مع العلاج التقليدي. واحدة من هذه الأعشاب هي إكليل الجبل.

يمكن أن يساعد تناول إكليل الجبل في تقليل مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على مركبات تزيد من امتصاص سكر الجلوكوز في خلايا العضلات، مثل حمض الكارنوسيك. وتشير بعض الدراسات إلى أن استخدام مستخلص إكليل الجبل يمكن أن يحسن السيطرة على مستوى السكر في الدم ويخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم بسبب تأثير المركبات النباتية الفعالة الموجودة في إكليل الجبل، مثل الفلافونويدات وحمض الرزمارينيك.

ومع ذلك، يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات غذائية أو عشبية، بما في ذلك مستخلص إكليل الجبل، لتحديد الجرعة الآمنة وتقييم التفاعلات السلبية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مرضى السكري الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول الأطعمة التي تحتوي على كميات معتدلة من الكربوهيدرات والدهون الصحية، مثل الأسماك والأطعمة الغنية بالألياف والخضروات والفواكه، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة والملح.

لا ينبغي أن يعتمد مرضى السكري على مستخلص إكليل الجبل كمصدر وحيد لتحسين مستوى السكر في الدم، ويجب الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل منتظم.